Как в мире встречают самый короткий день в году

Солнцестояние — это момент, когда Солнце проходит через самые дальние от небесного экватора точки эклиптики (траектории движения звезды по небу в течение года). Это бывает летом и зимой: наступает самый длинный и самый короткий день.

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В этом году зимнее солнцестояние придется на 00:48 мск 22 декабря. С этого момента начинается астрономическая зима. День будет удлиняться вплоть до 21 июня 2023 года, когда наступит летнее солнцестояние.

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Самый короткий день

Во время зимнего солнцестояния высота светила над горизонтом минимальна, а летнего — максимальна. До и после солнцестояния высота звезды над горизонтом остается почти неизменной. Замирание и дало название этому астрономическому явлению.

Ученые называют зимнее солнцестояние началом астрономической зимы, летнее — астрономического лета. Жители Северного полушария наблюдают это явление в декабре и июле, в Южном полушарии наоборот.

В Северном полушарии зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря, в зависимости от того, был это високосный год или нет. В дни, близкие к солнцестоянию, за полярным кругом (66,5 градусов северной широты) Солнце вообще не поднимается над горизонтом и наступает полярная ночь.

День перед Рождеством

Мифологию, связанную с Солнцем, называют Солярной. На ранних этапах истории человечества она играла важную роль. У большинства народов зимнее солнцестояние означало возрождение силы Солнца.

В Древнем Риме в это время отмечали праздник урожая — Сатурналии (17–23 декабря). Народ устраивал торжество в честь бога Сатурна, который был покровителем земледелия. Это были большие пиршества, а рабы на время становились равными хозяевам. Когда в IV веке распространялось христианство, близкий к зимнему солнцестоянию день 25 декабря стал праздником Рождества Христова. Узаконил эту дату Вселенский собор христианской церкви в городе Эфесе в 431 году.

После введения Папой Римским Григорием XIII в 1582 году григорианского календаря 25 декабря сменилось на 7 января. Рождество все равно отмечалось 25 декабря, но уже по новому стилю. Сегодня в декабре его празднуют католики, протестанты и другие христиане, живущие по григорианскому календарю. Православные, в том числе и Русская православная церковь, отмечают Рождество Христово 7 января, то есть 25 декабря по старому стилю.

В Китае между 21 и 23 декабря празднуют Дунчжи, или "Предел зимы". По давней традиции крестьян, год разделяется на 24 сельскохозяйственных сезона — нунли, каждый рассчитывается по положению Солнца. Дунчжи 22-й, ему предшествует период "Больших снегов", а сменяют — "Малые холода". В этот день принято откладывать текущие дела и посвящать время семье.

В Швеции и других странах Северной Европы 13 декабря — День святой Люсии, мученицы из Сиракуз, ослепленной и убитой за веру в Христа. До 1753 года в Швеции использовался юлианский календарь, именно на 13 декабря выпадало время зимнего солнцестояния. В этот день выбирают молодую девушку, которая исполняет роль святой. По одной из версий имя Люсия происходит от латинского слова lux, что означает "свет" и символизирует переход к началу весны.