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1 час назад

В ОАЭ создали первый женский симфонический оркестр

ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Первый женский симфонический оркестр "Фирдаус" создан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Художественным руководителем стал композитор из Индии, лауреат премии "Оскар" за лучшую оригинальную музыку к фильму "Миллионер из трущоб" Алла Ракха Рахман. Об этом сообщила в понедельник эмиратская газета The National.

В ОАЭ создали первый женский симфонический оркестр
Фото: unsplashunsplash

"Мы хотим вдохновлять людей и нести любовь и радость в каждый дом, каждому зрителю, особенно молодым людям", - цитирует The National дирижера оркестра Монику Вудман.

В состав оркестра входит 50 женщин более чем из 20 стран мира.

"Фирдаус" планирует дать 22 декабря свой первый онлайн-концерт, в программу которого включены популярные ближневосточные мелодии, баллады, композиции в стиле фламенко и симфонии.

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян неоднократно говорил о стремлении повысить роль женщины "во всех областях жизни общества". Государства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Бахрейн, ОАЭ, Катар, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия, 14 декабря договорились совместно работать в этом направлении.

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