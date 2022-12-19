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59 минут назад

Почему бетонные заборы с ромбиками стали так популярны

Ferra.ru

Забор из бетона с узорами в виде ромбов называется по-другому железобетонной плитой ограждения ПО-2. Создана такая плита была в 1973 году советским архитектором Борисом Лахманом. Но почему же она получила такую популярность в России?

Почему бетонные заборы с ромбиками стали так популярны
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Почему же именно тип забора с ромбовидным узором стал популярным в России в промышленном строительстве? Есть несколько причин.

Дизайн. За счёт неправильных пирамидок (или ромбиков) создаётся небанальная и запоминающаяся текстура. Самоочищение. Текстура как у железобетонной плиты ограждения ПО-2 способствует тому, что грязь и пыль с неё легко смываются при дожде.

Шумовой барьер. Таким образом ограждают предприятия, производящие много шума, от городской застройки. Схожие выступы, но меньшего размера и из другого материала, устанавливают в студиях звукозаписи, безэховых камерах.

Прочность. Выступы играют роль дополнительных рёбер жёсткости для плоской плиты. Простота и доступность. Одна секция подобной плиты стоит меньше 10 тысяч рублей. При этом делают такие плиты из качественного бетона, который хорошо переносит морозы и может служить до 70 лет.

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