Почему бетонные заборы с ромбиками стали так популярны

Забор из бетона с узорами в виде ромбов называется по-другому железобетонной плитой ограждения ПО-2. Создана такая плита была в 1973 году советским архитектором Борисом Лахманом. Но почему же она получила такую популярность в России?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Почему же именно тип забора с ромбовидным узором стал популярным в России в промышленном строительстве? Есть несколько причин.

Дизайн. За счёт неправильных пирамидок (или ромбиков) создаётся небанальная и запоминающаяся текстура. Самоочищение. Текстура как у железобетонной плиты ограждения ПО-2 способствует тому, что грязь и пыль с неё легко смываются при дожде.

Шумовой барьер. Таким образом ограждают предприятия, производящие много шума, от городской застройки. Схожие выступы, но меньшего размера и из другого материала, устанавливают в студиях звукозаписи, безэховых камерах.