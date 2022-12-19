Большая кукурузная змея вызвала панику в поезде в Англии

Большая змея вызвала панику в поезде в Англии, пишет LADBible. Рептилию длинной больше метра нашли уборщики.

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Как пишут СМИ, когда состав пришел в депо, уборщики начали приводить вагоны поезда в порядок. В одном из пролетов они обнаружили большую змею, которая заползла под кресло. Испугавшись, железнодорожники вызвали сотрудников полиции, но те не торопились приезжать.

Несмотря на страх, уборщикам удалость достать змею и поместить ее в сумку. Как рассказали очевидцы инцидента, офицеры испугались не меньше.

«Британская транспортная полиция была напугана еще больше. Они приехали, зарегистрировали вызов, увидели змею и буквально выбежали из вагона», — сообщил свидетель.

Гарет Норт, эксперт по рептилиям, рассказал, что в поезд пробралась кукурузная змея, которая не опасна для людей. Специалист считает, что ее в общественном транспорте мог оставить владелец.

«Поезда теплые, отопление в этих поездах работает круглосуточно. На открытом воздухе она бы умерла, потому что слишком холодно», — добавил Норт.