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3 часа назад

Большая кукурузная змея вызвала панику в поезде в Англии

Газета.Ru

Большая змея вызвала панику в поезде в Англии, пишет LADBible. Рептилию длинной больше метра нашли уборщики.

Большая кукурузная змея вызвала панику в поезде в Англии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как пишут СМИ, когда состав пришел в депо, уборщики начали приводить вагоны поезда в порядок. В одном из пролетов они обнаружили большую змею, которая заползла под кресло. Испугавшись, железнодорожники вызвали сотрудников полиции, но те не торопились приезжать.

Несмотря на страх, уборщикам удалость достать змею и поместить ее в сумку. Как рассказали очевидцы инцидента, офицеры испугались не меньше.

«Британская транспортная полиция была напугана еще больше. Они приехали, зарегистрировали вызов, увидели змею и буквально выбежали из вагона», — сообщил свидетель.

Гарет Норт, эксперт по рептилиям, рассказал, что в поезд пробралась кукурузная змея, которая не опасна для людей. Специалист считает, что ее в общественном транспорте мог оставить владелец.

«Поезда теплые, отопление в этих поездах работает круглосуточно. На открытом воздухе она бы умерла, потому что слишком холодно», — добавил Норт.

Гарет также сообщил, что за змеей понаблюдают несколько дней, а затем передадут в Национальный центр защиты рептилий.

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