Чем закончилась крупнейшая разведывательная операция КГБ и ГРУ

Данную операцию называют самой крупной совместной разведывательной акцией ГРУ и КГБ СССР после Великой Отечественной войны. В противодействие вступили разведки Советского Союза и Америки.

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По мнению доктора исторических наук Александра Островского, причиной разработки и проведения «РЯН» («Ракетно-ядерное нападение») послужило нежелание США прекратить гонку вооружений и перейти к разрядке отношений с СССР. Островский в своей книге приводит точку зрения посла СССР в Америке Анатолия Добрынина, который был в курсе деталей «РЯН».

Начало операции (май 1981 года) совпало окончанием правления Леонида Брежнева и последующим избранием на пост Генерального секретаря ЦК КПСС Юрий Андропова. Международная обстановка резко обострилась, президент США Рональд Рейган называл СССР «империей зла», возникла реальная угроза нанесения Америкой превентивного ядерного удара по Советскому Союзу. По информации советских спецслужб, в Америке еще в 60-х годах был подготовлен план по нанесению 3,5 тысяч ядерных ударов по СССР и Китаю, и впоследствии он дорабатывался.

В чем выражалась операция

Советский перебежчик, полковник КГБ Олег Гордиевский и британский историк Кристофер Эндрю цитируют выдержки из засекреченной речи Юрия Андропова, тогда еще председателя КГБ СССР. В этом выступлении говорилось, что возможность нанесения ядерного удара Америкой по СССР более чем реальна, и поэтому Комитету госбезопасности следует предпринять все усилия по сбору информации об этой угрозе. В масштабной операции «РЯН», подчеркнул Андропов, будут взаимодействовать КГБ и ГРУ. Прежде подобной спайки в истории спецслужб не было.

Как вспоминал Анатолий Добрынин, операция «РЯН» продолжалась 4 года, и всем советским резидентам разведки были розданы детальные инструкции по сбору соответствующей информации. К началу 80-х годов в Америке утвердили единый интегрированный оперативный план СИОП-6, которым количество ядерных ударов США по СССР и дружественным с ним странам доводилось уже до 40 тысяч. Причем один из сценариев СИОП-6 предусматривал нанесение упреждающего удара.

Одним из зарубежных агентов советской разведки, информатором «РЯН», был сотрудник Аналитического отдела ЦПУ Центрального разведывательного управления США чех-нелегал Карел Кэхэр. В 1984 году Кэхэра расшифровали и арестовали, впоследствии он был обменен на одного из советских заключенных. В своем интервью Карел Кэхэр говорил, что, он, в частности, передал в Центр информацию о новой американской стратегической ядерной концепции.

«Военные игры» как катализатор

По информации американского новостного и аналитического интернет-издания Ars Technica, специализирующегося на освещении новинок IT-технологий, в самый разгар действия операции «РЯН», в 1983 году, США и СССР оказались в пиковой точке международных отношений – виртуальные учения «Военные игры» их предельно накалили. Информацию о разработке этой компьютерной модели КГБ СССР озвучил перебежчик Олег Гордиевский. В 1983 году США провели военные учения «Меткий лучник», которые в Советском Союзе расценили как генеральную репетицию ядерного нападения на СССР.

По словам Олега Гордиевского, сбежавшего в США в 1985 году, ядерного превосходства Советского Союза перед Америкой в начале 80-х не было. Разрабатывать компьютерную модель «РЯН», как утверждал Гордиевский, в СССР начале еще в середине 70-х годов. Технологически она базировалась на аспектах, учитывающих уроки Великой Отечественной войны – предполагалось, что американцы при ракетно-ядерном нападении будут действовать по схожей схеме, примененной гитлеровцами. Разработчики «РЯН» на основе получаемых разведданных постоянно высчитывали процентное соотношение вероятности нападения Америки, и в зависимости от показателей шкалы исследований регулировали направления и объем работы западной агентуры советских спецслужб.