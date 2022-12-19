Ликвидация «Красной гвардии»: что сделала советская власть со своей первой армией

В январе 1918 года вышел декрет Совнаркома, извещающий о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Но Красной армии предшествовала Красная гвардия, сыгравшая важнейшую роль в Октябрьском перевороте 1917 года, и в последовавших за тем событиях. Почему же большевики приняли решение упразднить Красную гвардию, создав вместо нее РККА?

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Как возникла Красная гвардия

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Подобно многим другим учреждениям революционных лет, Красная гвардия возникла в результате «стихийной активности масс».

Первые «рабочие отряды» или «боевые дружины рабочих» появились еще в дни революции 1905 года. После Февральской революции 1917 идею «рабочих дружин» вновь возродили. Большевики собирали под свои знамена рабочих петроградских и московских предприятий. Целью этих формирований была охрана лидеров большевиков и подготовка к государственному перевороту. Впервые выражение «Красная гвардия» прозвучало в марте 1917 года в резолюции ЦК РСДРП(б) «О Временном правительстве». Там было сказано, что ближайшей задачей Советов партия считает «всеобщее вооружение народа и немедленное создание рабочей Красной гвардии во всей стране». Тогда же, весной 1917 года появились первые отряды Красной гвардии в Москве, Петрограде, а также в Киеве, Ревеле, Харькове, Самаре, Нижнем Новгороде, Одессе и других промышленных городах.

Из кого же состояли эти вооруженные формирования? Большевистское руководство декларировало создание Красной Гвардии исключительно из «сознательных» рабочих, революционных солдат и матросов, но на деле в эти отряды вступала очень пестрая и своеобразная публика.

Прежде всего, это были солдаты, причем, в подавляющем большинстве — дезертиры. Печально знаменитый «Приказ No1» марта 1917 года привел к полному разложению армии, массовому дезертирству, и к тому, что города заполнились вооруженными людьми, не признающими над собой никакой власти. Настроения солдат этого времени лучше всего описывает песенка из фильма «Бумбараш»: «Наплевать, наплевать, надоело воевать, моя хата с краю, ничего не знаю!».

Если солдаты еще имели хоть какое-то представление о воинской дисциплине, то матросы Балтийского флота, по большей части не принимавшие участия в боевых действиях и одуревшие в своих кубриках от скуки, о приказах начальства и вовсе ничего слышать не желали.

И, наконец, представители уголовного мира. Временное правительство одним из первых приказов объявило всеобщую амнистию. Из тюрем на свободу вышли десятки политических заключенных, и тысячи уголовников. По подсчетам историков, на воле оказалось около 100 тысяч бандитов, убийц и воров.

Все они – и матросы, и дезертировавшие с фронта солдаты, и уголовники – охотно шли в ряды вновь создаваемых отрядов Красной Гвардии. Здесь неплохо платили (от 50 рублей и выше, примерно столько же, сколько получал квалифицированный рабочий), и выдавали оружие. Униформы у бойцов Красной Гвардии не было, ее заменяла красная повязка на рукаве. При этом красногвардейцы пользовались неприкосновенностью и практически неограниченной властью, подчиняясь местным Советам или большевистским комитетам, которые на отдельные «эксцессы» смотрели сквозь пальцы.

Как она функционировала

На первых порах отряды Красной Гвардии были серьезной опорой партии большевиков. В дни Октябрьского переворота они брали под свой контроль почту, телеграф и вокзалы, а также мосты через Неву. Красногвардейцы открыли ворота тюрьмы «Кресты» и выпустили на волю большевиков, а вместе с ними и уголовников. Непосредственно в штурме Зимнего красногвардейцы тоже принимали участие, хоть и в меньшем количестве, чем ожидали их большевистские вожди: при общей численности отрядов Красной Гвардии в 50 тысяч человек, к Зимнему явилось не более 3,5 тысяч. Остальные штурмующие были теми самыми «сознательными рабочими», в рядах этих вооруженных формирований не состоявшими.

Красногвардейцы сыграли решающую роль в подавлении Корниловского мятежа, они же отбросили от Петрограда части атамана Краснова, они же, вместе с перешедшими на сторону большевиков частями регулярной армии занимались подавлением восстания юнкеров в Москве.

Ключевую роль отряды Красной Гвардии сыграли в революционных событиях на Украине, в частности, в Харькове, в Одессе, а также в Екатеринославе, в противостоянии Чехословацкому корпусу.

Боевые действия красногвардейцев сопровождались грандиозными по размаху грабежами и насилием. Руководители и рядовые бойцы отрядов проводили бесконтрольные расстрелы в рамках «красного террора», устраивали «эксы» (от слова «экспроприация», попросту, грабежи) зажиточных домов.

Очень скоро стало ясно, что эти отряды мародеров и грабителей превращаются в настоящую проблему. В феврале 1918 года правительство большевиков вернуло смертную казнь, которая была отменена Временным правительством. За бандитизм полагался расстрел. В марте Петросовет постановил, что отряды Красной Гвардии отныне – вне закона.

Как Красная Гвардия завершила свое существование

Объявив расформирование отрядов Красной Гвардии, Петросовет распорядился всем, имеющим оружие, сдать его. Тем, кто сохранит у себя незарегистрированную винтовку или наган, грозил расстрел на месте.

Толпы вчерашних красногвардейцев хлынули в пригороды Петрограда. Это перемещение ознаменовалось грабежами и насилием в отношении жителей сел и городков Петербургской губернии.

На борьбу с этой новой напастью были подняты отряды «особого назначения» ВЧК. В отличие от бойцов Красной Гвардии, чекисты были дисциплинированы, хорошо организованы и обучены. К осени с недобитыми красногвардейцами в окрестностях Петрограда было покончено. В большевистских СМИ эти боестолкновения получили название «подавления кулацких мятежей», поскольку признать, что война шла с вчерашними союзниками и творцами революции, было, разумеется, невозможно.