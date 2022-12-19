Самый дерзкий беглец из СССР: что случилось с ученым Станиславом Куриловым

Станислава Курилова можно смело назвать одним из самых отчаянных советских перебежчиков. Почти за трое суток Курилову удалось вплавь преодолеть расстояние в сотню километров. Океанограф осуществил свою мечту, перебравшись за границу. Вот только вода, с которой Курилов всегда был на ты, в конце концов его и погубила.

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«Неблагонадежный» океанограф

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С детских лет Станислав Курилов буквально бредил морями и океанами. По воспоминаниям близким, даже первым словом, которое произнес мальчик, было «вода». Но мать Станислава выступала против увлечения сына плаванием, будто чувствовала, что однажды пучина поглотит его навсегда. Поэтому плавать Курилов научился тайком от родителей, в пионерском лагере. С тех пор он не расставался со своей мечтой ни на минуту. Однако такая, казалось бы, вполне банальная цель оказалась для Курилова недостижимой: на заветный флот его не взяли из-за зрения. Пришлось довольствоваться метеорологическим вузом.Получив диплом океанографа, Станислав Курилов планировал стать мировым светилом в этой научной области. Но для этого были необходимы контакты с зарубежными коллегами. А на получение выездной визы Курилову рассчитывать не приходилось: его сестра жила в Канаде, а потому ученый считался «неблагонадежным». Потеряв всякую надежду на законную эмиграцию, Станислав Курилов решил бежать.

Прыжок в пучину

В 1974 году судьба сама подсказала Курилову выход. В декабре из Владивостока должен был отойти лайнер «Советский Союз» и, проследовав до линии экватора, вернуться назад. Этот круиз был специально организован для советских граждан, жаждущих побывать за границей. Вот только по плану никто из пассажиров не мог выйти ни в одном порту: лайнер вообще не приближался к чужеземным берегам. Зато для такого путешествия не требовалось никаких виз. Этим и воспользовался Курилов.Глубокой ночью никем незамеченный Станислав Курилов прыгнул с борта судна в воду. По словам самого Курилова, который впоследствии написал автобиографическую книгу «Один в океане: история побега», он мог погибнуть еще при прыжке. Дело в том, что борта «Советского Союза» имели форму бочонка, да и подводные крылья добавляли проблем. Тем не менее Курилов оказался в пучине живым и невредимым, а потом почти трое суток плыл до одного из Филиппинских островов. Никакого особого снаряжения у него не было: только маска, трубка, ласты да перчатки.

Гибель в сетях

Преодолев вплавь около сотни километров, спустя почти трое суток обессиленный Станислав Курилов достиг берега острова Сиаргао. Несколько месяцев он провел в Филиппинской тюрьме, а после благодаря сестре наконец оказался в Канаде. На чужбине Курилов несколько лет занимался своим любимым делом, морскими исследованиями. Однако женитьба на гражданке Израиля снова изменила его жизнь. Впрочем, как писала Дина Рубина в своей книге «Белый осел в ожидании Спасителя», видимо, Станиславу Василевичу суждено было погибнуть от воды, которая некогда подарила ему свободу.