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3 часа назад

Девушка придумала оригинальный способ проучить ворующую ее напитки коллегу

Lenta.ru

Пользовательница Reddit с ником u/lunalunaluna1999, работающая в кол-центре, придумала оригинальный способ проучить коллегу, которая воровала ее напитки. По словам девушки, она решила добавить в жидкость много соли, чтобы узнать, кто из сотрудников компании пьет из ее бутылки без спроса.

Девушка придумала, как проучить ворующую ее напитки коллегу
Фото: Лента.руЛента.ру

Авторша поста рассказала, что воспитывает двух маленьких дочерей.

«Так как я кормлю грудью обеих моих дочерей, то я не могу употреблять напитки с кофеином. Чтобы не засыпать на рабочем месте, я делаю себе специальный напиток. Я всегда приношу с собой на работу две бутылки с ним. Одну я ставлю в холодильник, расположенный в буфетной, а вторую держу у себя на столе. После обеда я всегда подхожу к холодильнику за второй бутылкой», — написала пользовательница.

Однажды рассказчица заподозрила, что кто-то на работе пьет жидкость, которую она оставляет в холодильнике. «Я заметила, что бутылка больше не полная. А в один из дней она и вовсе была пустой», — вспомнила девушка. Тогда она захотела узнать, кто крадет ее напитки. Для этого авторша поста взяла с собой на работу три бутылки, две она оставила у себя, а в третью она добавила много соли и поставила в ее холодильник.

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Во время обеденного перерыва пользовательница узнала, что из бутылки все это время пила одна из ее коллег.

«Она открыла холодильник, взяла мою бутылку и начала из нее пить. (...) Она выплюнула содержимое на пол и побежала в туалет. Я никогда не забуду ее выражение лица в тот момент», — рассказала девушка.

Она добавила, что случившееся вряд ли отучило ее коллегу от кражи чужих продуктов.

«На всякий случай я больше никогда не оставляю еду или напитки в холодильнике», — уточнила авторша поста.

В комментариях многие пользователи восхитились оригинальным способом мести, который придумала девушка, и раскритиковали ее коллегу. «Честно говоря, меня поражает, как много людей считают, что брать чужие продукты без спроса, это нормально», — признался один из читателей.

Истории,Ирина Муромцева,
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