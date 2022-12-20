Девушка придумала, как проучить ворующую ее напитки коллегу

Пользовательница Reddit с ником u/lunalunaluna1999, работающая в кол-центре, придумала оригинальный способ проучить коллегу, которая воровала ее напитки. По словам девушки, она решила добавить в жидкость много соли, чтобы узнать, кто из сотрудников компании пьет из ее бутылки без спроса.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Авторша поста рассказала, что воспитывает двух маленьких дочерей.

«Так как я кормлю грудью обеих моих дочерей, то я не могу употреблять напитки с кофеином. Чтобы не засыпать на рабочем месте, я делаю себе специальный напиток. Я всегда приношу с собой на работу две бутылки с ним. Одну я ставлю в холодильник, расположенный в буфетной, а вторую держу у себя на столе. После обеда я всегда подхожу к холодильнику за второй бутылкой», — написала пользовательница.

Однажды рассказчица заподозрила, что кто-то на работе пьет жидкость, которую она оставляет в холодильнике. «Я заметила, что бутылка больше не полная. А в один из дней она и вовсе была пустой», — вспомнила девушка. Тогда она захотела узнать, кто крадет ее напитки. Для этого авторша поста взяла с собой на работу три бутылки, две она оставила у себя, а в третью она добавила много соли и поставила в ее холодильник.

Во время обеденного перерыва пользовательница узнала, что из бутылки все это время пила одна из ее коллег.

«Она открыла холодильник, взяла мою бутылку и начала из нее пить. (...) Она выплюнула содержимое на пол и побежала в туалет. Я никогда не забуду ее выражение лица в тот момент», — рассказала девушка.

Она добавила, что случившееся вряд ли отучило ее коллегу от кражи чужих продуктов.

«На всякий случай я больше никогда не оставляю еду или напитки в холодильнике», — уточнила авторша поста.