Великобритания и Франция в начале 1940 года планировали затянуть советско-финскую войну, чтобы настроить своих граждан против СССР и ударить по нему из Финляндии. Об этом сообщается в документах Службы внешней разведки России (СВР), опубликованных на сайте Президентской библиотеки имени Ельцина.

Фото: Лента.ру Лента.ру

В служебной записке 5-го отдела Главного управления государственной безопасности НКВД СССР раскрыты планы Британии и Франции ударить по СССР в 1940 году. Документ датируется 4 марта 1940 года, концом советско-финской «зимней войны».

«Франция и Англия очень хотят, чтобы война продолжалась длительное время, с тем чтобы ослабить мощь СССР», — заявил источник советской разведки в Китае.

В документах подчеркивается, что Британия и Франция воспринимали финскую войну «как предлог для возбуждения общественного мнения против СССР, заставляя свой народ поддержать правительство во всех мероприятиях, которые направлены против СССР». По данным источника, страны планировали «вести войну против СССР на территории Финляндии».