Два шедевра ван Гога вновь встретятся

Метрополитен-музей готовит большую выставку «Кипарисы ван Гога», посвященную любви художника к этим причудливым деревьям.

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Представители нью-йоркского Метрополитен сообщили, что в следующем году музей проведет знаковую выставку, посвященную кипарисам в творчестве Винсента ван Гога. Эти деревья занимают особое место в пейзажах, которые нидерландский художник писал на юге Франции в последние годы жизни: от первых композиций в Арле до работ, созданных в лечебнице для душевнобольных в Сен-Реми.

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«Кипарисы ван Гога», которую можно будет увидеть с 22 мая по 27 августа 2023 года, станет одним из множества мероприятий в честь 170-летия со дня рождения художника, которые пройдут в следующем году по всему миру, но первой выставкой, посвященной этим удивительным деревьям, ставшим характерным мотивом его творчества.

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Кипарисы — «знаменитейшие деревья в истории искусства», которые, как сказал на пресс-конференции директор Метрополитен-музея Макс Холляйн, ван Гог изобразил со «страстью и экспрессией в столь характерной для него манере».

В состав выставки войдет около 40 картин и редко экспонируемых рисунков и иллюстрированных писем, большинство из которых никогда прежде не демонстрировали вместе либо вне их собраний.

Кроме того, здесь вновь встретятся два шедевра: картина «Пшеничное поле с кипарисами» из коллекции Метрополитен-музея, которая по условиям приобретения должна всегда оставаться в его стенах, и «Звездная ночь» из нью-йоркского Музея современного искусства (МоМА). Обе они были написаны в июне 1889 года и в последний раз экспонировались вместе в 1901 году на посмертной выставке художника в Galerie Bernheim Jeune в Париже.

В экспозицию войдут и другие выдающиеся работы, в том числе «Пшеничное поле с кипарисами» (сентябрь 1889) из Национальной галереи в Лондоне, «Проселочная дорога в Провансе ночью» (май 1890) из Музея Крёллер-Мюллер в Оттерло, а также произведения из собраний Чикагского института искусств, Бруклинского музея и Музея ваг Гога в Амстердаме.