Традиции католического Рождества, которых нет у нас

Католики и протестанты отмечают Рождество 25 декабря — и в этом главное отличие этого праздника от христианского. У европейцев есть свои традиции, которые они соблюдают из года в год. И некоторые из них кардинально отличаются от того, что происходит в православное Рождество. О традициях, которых нет у нас — в материале “Рамблера”.

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Адвент

Адвент похож на православный пост, но имеет другое значение. В понимании католиков адвент — время, когда нужно предвкушать праздник Рождества. Для детей в это время делают адвент-календари и каждый день дают им сладости. Взрослым нужно подумать о том, как прошел их год и что хорошего они сделали за это время.

Адвент начинается за четыре недели до Рождества. В это время на дверях вешают венок из еловых веток, в который ставят четыре свечи — зажигают их каждое воскресенье.

Санта-Клаус и подарки в носке

Санта-Клаус похож на нашего Деда Мороза, но существует принципиальная разница между этими двумя персонажами. Санта колесит по миру на летающих санях, запряженных оленями. В дома он пробирается через трубу камина и кладет подарки в носок, который вешают либо у камина, либо около рождественской ели.

По легенде, такая традиция появилась, когда Санта ехал мимо одного из домов и обронил монеты в трубу от камина, а они вывалились в носок, который сушился у огня. С тех пор подарки для членов семьи раскладывают по носкам.

Рождественские блюда