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2 часа назад

Зоолог перечислил признаки взросления медведя Диксона

Мослента

Признаки взросления медведя Диксона, привезенного раненым в столицу с Севера на реабилитацию, перечислил зоолог. Его комментарий привела в своем в Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Зоолог перечислил признаки взросления медведя Диксона
Фото: МослентаМослента

«Чем старше медведь становится, тем больше он прибавляет в весе. Вместе с телом постепенно меняется и форма головы, крупнеет морда — на что многие из вас уже обратили внимание. Также может меняться и оттенок шерсти», — сказал зоолог.

Зоологи считают Диксона подростком, который совсем недавно оторвался от медведицы.

Истории,Светлана Акулова,
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