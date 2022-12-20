Пророчество Эдгара Кейси: во что превратится Россия

Американский мистик Эдгар Кейси известен как «Спящий пророк» — за то, что во время сеансов ясновидения он впадал в гипнотический транс, напоминающий сон. Этот человек исцелил тысячи людей и предсказал множество событий, часть из которых сбылась, а часть только предстоит проверить на истинность.

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Я не сошел с ума…

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Впервые свой дар Эдгар Кейси, бывший тогда еще мальчишкой, применил на себя же. Как рассказывает один из биографов мистика Алексей Прийма, однажды во время игры Кейси получил сильный удар мячом в затылок, после чего начал вести себя неадекватно. Мальчик носился по улицам, чудом не угодив под колеса автомобилей, с растопыренными пальцами бросался на людей, забирался в канавы и запрыгивал на перила.

Но, вернувшись домой, маленький Эдгар впал в какое-то оцепенение и сказал родителям, что не сошел с ума и доктор ему не нужен. И попросил поставить на затылок компресс на всю ночь. Родители решили, что хуже от этого парню точно не будет. На утро мальчик был полностью здоров. за одним исключением — он не помнил ничего из прошедшего дня.

Спящий пророк

С этого момента в парне как будто проснулось нечто, до этого спавшее глубоко внутри. Он начал уверенно ставить диагнозы там, где это затруднялись сделать самые маститые врачи. И лечил прикосновением тех, кому уже поставили страшный диагноз. Происходило это как бы в несознательном состоянии — во время транса. Сначала к Эдгару обращались местные жители, потом потянулись люди из соседних городов, а позже — со всей страны и даже из-за ее пределов.

Несмотря на пришедшую вскоре популярность, Кейси не спешил ее монетизировать: денег за сеансы не брал, а довольствовался тем, что оставляли благодарные пациенты. С помощью же никому не навязывался и принимал только тех, кто об этом просил и сильнее других в этом нуждался. Вскоре во время трансов Эдгар начал делать предсказания. Говорил он крайне интересные вещи…

Возрождение СССР

Хотя Кейси был американцем, его очень интересовала судьба России и он много рассказывал о ее будущем. Он предсказал, что во Второй мировой войне победу одержит СССР, правда, в дальнейшем прогнозировал гибель коммунизма и распад страны — еще до конца века, как в итоге и случилось. Он же предсказал и возрождение СССР, которое должно начаться в 2010-х годах. Кое-кто полагает, что союз с Белоруссией, возвращение Крыма и присоединение новых территорий — первые шаги на пути к этому.

Одно из пророчеств Кейси гласило: «Из России снова прибудет надежда для мира. Ведомая чем? Дружбой с народом, на деньгах которого написано «В Бога мы верим». И еще одно: «Изменения грядут, можете быть уверены, будет эволюция или революция в идеях религиозной мысли. Основы этого для всего мира в конечном счете придут из России; это будет не коммунизм, но то, чему учил Христос — его вид коммунизма».