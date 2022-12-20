Невеста выгнала подругу с девичника из-за неподобающей прически

Подругу невесты Айш (фамилия неизвестна) выгнали c девичника из-за неподобающего внешнего вида. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте.
Героиня публикации с никнеймом peepeethestinkycat рассказала, что невеста попросила ее покинуть вечеринку, а также надеть парик на предстоящую свадьбу из-за чересчур короткой стрижки. На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала подписчикам бритую голову и окрашенные в цвет блонд волосы.
«Меня выгнали с праздника и попросили не приходить в таком виде на церемонию», — посетовала она в видео.
Пользователи сети обругали поведение виновницы торжества в комментариях под постом.
«Ты выглядишь потрясающе!», «Да, ты выглядишь великолепно! И твой образ точно не должен так волновать невесту», «Даже представить не могла, что у нее хватило смелости попросить вас о таком», — высказались юзеры.