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1 час назад

Невеста выгнала подругу с девичника из-за неподобающей прически и была обругана

Lenta.ru

Подругу невесты Айш (фамилия неизвестна) выгнали c девичника из-за неподобающего внешнего вида. Соответствующей историей она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Невеста выгнала подругу с девичника из-за неподобающей прически
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Героиня публикации с никнеймом peepeethestinkycat рассказала, что невеста попросила ее покинуть вечеринку, а также надеть парик на предстоящую свадьбу из-за чересчур короткой стрижки. На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала подписчикам бритую голову и окрашенные в цвет блонд волосы.

«Меня выгнали с праздника и попросили не приходить в таком виде на церемонию», — посетовала она в видео.

Пользователи сети обругали поведение виновницы торжества в комментариях под постом.

«Ты выглядишь потрясающе!», «Да, ты выглядишь великолепно! И твой образ точно не должен так волновать невесту», «Даже представить не могла, что у нее хватило смелости попросить вас о таком», — высказались юзеры.

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