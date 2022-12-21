«Людей держали в постоянном страхе»

Десять лет назад человечество вовсю готовилось к концу света — одна из трактовок содержания календаря индейцев майя гласила, что он произойдет 21 декабря 2012 года. Эта тема не исчезала из сюжетов телеканалов, и хотя большинство людей относились к предсказанию скептически, были и те, кто реально готовился к апокалипсису. В особенности — лидеры тоталитарных сект и их адепты. Как это было — «Лента.ру» спросила специалиста по новым религиозным движениям, юриста и автора монографии «Преступления в нетрадиционных религиозных объединениях» Татьяну Карпачеву.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Лента.ру» обращает внимание читателей, что в статье речь идет о деструктивных сектах, и в этом контексте понятия вроде «конец света», «апокалипсис», «пророчество», «гуру», «откровения», «диктовки», «высшая воля» и многие другие следует воспринимать как написанные в кавычках, потому что в данном случае речь идет не о религиозных понятиях, а о терминах, которые взяли в свой обиход лидеры сект и их адепты. Без кавычек они употребляются в тексте лишь для удобства чтения.

Видео дня

«Квантовый переход»

«Лента.ру»: Расскажите про прогноз о конце света 21 декабря 2012 года. Кто первым его у нас озвучил? Это поддержали сразу несколько сект?

Карпачева: Такие пророчества возникают постоянно. Кстати, 2012 год — не последняя дата конца света. В 2020 году, во время пандемии, конец света возвещал Николай Романов, бывший иеромонах Сергий, «пророчествовавший» в Среднеуральском женском монастыре.

Но в 2012 году в целом ряде сект ждали так называемого «перехода», отдельные эзотерики тоже предвещали конец света. Неизвестно, кто первым это запустил. Но важно понимать, что такое напряженное апокалиптическое ожидание в закрытых квазирелигиозных группах часто ведет к преступлениям: перед ожидаемым концом света люди легче по приказу своего гуру расстаются с недвижимостью, и если человек поверил в конец света, то его можно заставить сделать все что угодно, чтобы предотвратить апокалипсис.

Lenta.ru

21 декабря 2012 года ждали конца света последователи секты «Общество спасения землян», но лидеры этой группы и раньше держали своих адептов в постоянном страхе: якобы им приходят послания от «космического разума» о том, что «все готово» и так называемый «квантовый скачок» («переход в новое измерение») может состояться и раньше.

Обещал тот же самый «скачок» и Александр Куренков (сейчас он отбывает наказание в местах лишения свободы), лидер в то время небольшой общины в Краснодарском крае.

Тот адресно выбирал жертву, напаивал и запугивал. За ритуал, который позволит пережить конец света, взимал крупные суммы. Известен случай, когда человек в 2006-м или в 2007 году заплатил ему 700 000 рублей. Уголовное дело по мошенничеству тогда возбуждать отказались.

Община «пензенских затворников» под руководством Петра Кузнецова первоначально ожидала конца света также в 2012 году, но его перенесли на 2008-й.

Как у «Общества спасения землян» появилась такая широкая региональная сеть и даже иностранные представительства?

Их пик развития был как раз между 2003 и 2012 годами. В 2004 году у секты появилась «эмблема» — сакральное изображение «колобка», который, как утверждали основатели-нижегородцы, способен исцелять от болезней, «нейтрализовать негативные энергии», для этого «колобки» предлагалось клеить на продукты, сигареты, алкоголь и даже наркотики.

Стали активно печататься книги, создали несколько сайтов, проводили семинары, на которых учили тех, кто поверил в спасительную силу «колобка» и конец света, как открывать филиалы в своих городах.

Секта выпустила книгу «Пока Я ни Я» (так на сектантском новоязе называлось покаяние), где подробно рассказывалось, как необходимо каяться за «прошлые жизни» и за всех своих предков. С одной стороны, человеку таким образом внушается чувство вины за мифические прошлые жизни, и тем самым он еще больше попадает под влияние секты. С другой, напротив, он чувствует себя супергероем — он как бы берет на себя грехи своих предков и кается перед «высшим космическим разумом», то есть как бы «очищает» свой род.

Получается, что сектанты видели себя не слепыми исполнителями воли своих лидеров, а избранниками.

Да, конечно. Такой феномен избранности характерен для любой секты: с одной стороны, он формирует чувство идентификации с группой единомышленников, посвященных в «тайну», с другой — укрепляет чувство превосходства над другими («непосвященными») людьми. Это — один из психологических моментов, удерживающих человека в секте. При этом очевидно, что такое понимание покаяния нивелирует индивидуальность — человек не воспринимается как уникальная неповторимая личность, а вписывается в родоплеменную цепочку или даже череду реинкарнаций.

А внимание властей и СМИ они не привлекали?

В период между 2003 и 2012 годами сектанты стали активно распространять свое учение, на полном серьезе писали письма президенту России, во фракцию КПРФ, в различные СМИ о предстоящем «квантовом скачке» и предлагали подключиться к «банку высшего космического разума». Тексты многих посланий изобилуют недоуменными высказываниями «высшего космического разума» о том, что СМИ должны сейчас говорить только о предстоящем «скачке», а они умалчивают, боятся.

В «посланиях» этого периода начались запугивания адептов, нагнетание атмосферы страха. Так, послание от 25 апреля 2008 года пугало, что придется «к осени-зиме ждать жертв больших», а все потому, что «спасительная информация» из «банка высшего космического разума» не доходит до СМИ и не охватила еще всю планету. «Высший космический разум» взывал: «Вы обречены!»; вопрошал недоуменно: «Что же делать будете, когда Земля под ногами разверзнется?»; в некоторых листовках говорилось о похищении людей инопланетянами.

В этот период как раз возникли филиалы секты в разных городах и за рубежом (как сообщалось на сайте — в Польше, Швеции и Германии).

То есть правоохранительных органов они тогда не боялись и действовали нагло.

Вполне. Например, в Липецке секта собиралась по воскресеньям в общеобразовательной школе — директор предоставлял помещение. Активистки липецкого филиала как-то сами явились в местную газету — сообщить о «квантовом скачке», благодаря чему тогда вышла одна из немногих заметок об этой организации.

Что было после того, как конец света так и не наступил в декабре 2012-го?

После 21 декабря 2012 года секта не прекратила своего существования, как и после августа 2003 года, на который указывали прежние пророчества. На одном из сайтов, который до сих пор активен, сообщается, что «квантовый переход состоялся»; продаются книги, принимаются пожертвования. Есть спрос — есть предложение.

«Вскочить на подножку улетающего космического корабля»

А как лидеры и адепты секты готовились к тому первому концу света?

Примерно с 2002 года основатели секты «Общество спасения землян» (или «Школа высшего космического разума») стали распространять листовки о приближающемся летом 2003 года конце света. Тогда они действовали в Нижнем Новгороде и Новгородской области. Неизвестно, были ли их активисты в других городах.

Конец света тогда назывался «великой эвакуацией» (имелось в виду, видимо, на другие планеты) или «массовым вознесением в физических телах»

Это должно было происходить в три этапа: с 5 по 10 августа должны были вознестись дети, больные люди (диагнозы не уточнялись), а также активные адепты секты; вторая волна предполагалась с 10 по 15 августа — тогда должны были вознестись новички, которые вступили в общество во второй половине 2002 года.

Все остальные, кто успеет вскочить на подножку улетающего космического корабля, должны были попасть в третью волну — с 15 по 20 августа. Но для этого давался последний срок — до 31 июля 2003 года человек должен был «дать согласие на вознесение» и «подключиться» к «банку высшего космического разума». 21 августа 2003 года эвакуация должна была закончиться.

Для того чтобы эти пророчества звучали убедительно, лидеры секты постоянно подчеркивали, что они лишь транслируют волю «высшего космического разума», который по какой-то причине избрал именно их рупором своих «космических» идей.

Lenta.ru

Авторство текстов (книг, брошюр, листовок) приписывалось «вознесенным учителям», «высшему космическому разуму», но ни в коем случае не лидерам секты. Они всегда настаивали на том, что ничего не пишут сами — все тексты к ним «приходят» телепатическим путем, а они, хотят того или нет, но обязаны их «принимать» и «доносить информацию». Вот эта «фатальная необходимость», возможно, и подкупала людей с оккультным прошлым и мистическим мышлением, которые еще ранее верили в «диктовки», были знакомы с учением Блаватской и иными оккультными учениями.

В секте «Общество спасения землян» большинство последователей имели уже какой-то прежний сектантский опыт: кто-то ранее увлекался кришнаизмом, руководитель московской группы не скрывала своего сайентологического опыта, все были знакомы с книгами Мегре серии «Анастасия», героиню которых «спасатели землян» включили в число и своих «вознесенных учителей».

Вообще, такой прием распространен во многих сектах, где гуру считается «контактером» и как будто бы через него передается некая высшая воля.

Еще в XIX веке таким же приемом пользовались лидеры хлыстовских и скопческих общин, когда убеждали своих последователей выполнить какое-либо действие: «Не я, а Дух Святой приказывает тебе...» Так что в этом отношении современные сектанты не придумали ничего нового.

30 июля 2003 года «спасатели землян» собрались на главной площади Нижнего Новгорода, у памятника Чкалову. Они раздавали письменные инструкции «Как вести себя в последние времена» и тексты «молитв», обладающих якобы целительной силой.

После того как никаких сверхъестественных событий не произошло, нижегородские активисты «Общества спасения землян» получили «послание» от «высшего космического разума» о том, что благодаря их слаженным действиям «все души на планете Земля спасены», начинается второй этап — спасение тел, и эвакуация пока откладывается.

Таким приемом тоже пользуются все секты, для которых характерны апокалиптические ожидания. Назначается на определенную дату конец света, затем конца света не происходит, и гуру провозглашает, что он с помощью силы духа его предотвратил (вариант: все вместе его предотвратили). Однако бывает так, что, напротив, гуру объявляет, что адепты еще не готовы к такому «великому событию» как «квантовый переход» («скачок»), «вознесение в физических телах» и так далее, ругает своих нерадивых учеников и применяет какие-либо санкции. Так произошло в секте Куренкова «Космическая семья». Там лидер обвинил своих последователей в духовной неготовности к «переходу» и ввел для них более жесткие правила.

В итоге после не состоявшегося в 2003 году конца света, «Общество спасения землян» не только не распалось, а, напротив, активизировалось. В разных городах стали появляться последователи секты, которые сами приходили в местные СМИ и возвещали о грядущих катастрофах и о том, что они могут их предотвратить при помощи нехитрых практик: нужно читать так называемую «молитву мироздания» (совершенно нескладный текст, написанный в столбик, будто бы это стихи), а также вступить в контакт с «высшим космическим разумом» и «вознесенными учителями».

О каких катастрофах они говорили?

Катастрофы и трагедии интерпретировались как некие предупреждающие знаки о том, что необходимо вступать в ряды «Общества спасения землян».

Так, после бесланской трагедии адепты группы разослали нижегородским СМИ, силовым ведомствам и депутатам Государственной Думы заявление о том, что после теракта они якобы получили послание от «космического разума», который возлагает на группу миссию по спасению нижегородцев от террора и будущих катастроф. Желающие спастись должны примкнуть к ним.

Впоследствии, когда секта разрослась, и у нее появились филиалы в разных городах, лидеры этих филиалов уже по-своему интерпретировали не наступивший в 2003 году конец света. Так, руководитель московской группы, женщина с сайентологическим прошлым и «космическим именем» Алейла говорила о нижегородских основателях: «Они неправильно поняли послание. Была ошибка…» Либо интерпретировали эти нестыковки в «космических пророчествах» таким образом: «Конец света уже идет с этого момента». Что значит «идет конец света», куда идет — не пояснялось.

В чем же заключался апокалипсис, назначенный на 21 декабря 2012 года по версии «Общества спасения землян»?

Он представлялся в этой секте по-разному. Всегда все нестыковки в сектантском учении можно списать на то, что получаемые откровения разнятся. Одному «высший космический разум» надиктовал одно, другому — другое. Или вчера — одно, завтра — другое. Этим объясняется переменчивость всех сектантских учений.

Так, лидер московской группы «Общества спасения землян» поясняла, каким образом будут происходить ожидаемые события:

«Тот, кто останется на Земле во время квантового перехода, временно потеряет сознание (это неопасно для здоровья), а потом, как бабочка из куколки, выпорхнет в преображенном теле»

Очень странно звучала эта забота о здоровье адептов с учетом того, что диктовки от «космического разума» становились все более агрессивными: «нет у вас будущего в материальном мире»; «[тех], кто не будет жить по велению космической любви, поглотит геенна огненная»; «тех […], кто отрицает свою божественную сущность, ждет падение в пучины безвозвратные». Эти тексты были размещены на сайте секты и на других сайтах, которые предоставляли площадки для различных сект, экстрасенсов, гадалок и так далее. Сейчас они уже, конечно, стерты.

Lenta.ru

Распространялись и тексты диктовок с ожиданием космического корабля. Так, распространялся следующий текст от имени инопланетян: «…мы появимся на вашем небе и объявим на понятном для вас языке, что происходит на Земле, кто мы, кем направлены, мы назовем свои коды и вежливо пригласим вас подняться на борт наших спасателей, мы сделаем это трижды. Если люди не запаникуют, то все пройдет как надо — спокойно и весело».

«Степень адекватности оценить трудно»

Все это звучит, как что-то сознательно доведенное до абсурда, чтобы вызвать смех у читателя.

На самом деле все это совсем не весело, так как прецедент с «космическими кораблями» в истории сектантства уже был. В 1997 году в США 39 членов секты «Небесные врата» покончили с собой, убежденные руководителями секты в том, что таким образом они улетают на другую планету. В этой связи ожидание сектантами космического корабля — это тревожный признак.

Во всех текстах, распространяемых в секте, и на всех собраниях настойчиво звучал призыв — вступить в ряды «спасателей», так как это единственный шанс пережить «квантовый скачок». Призывали всех посещать собрания, писать письма «высшему космическому разуму» и в итоге научиться самому «принимать диктовки», то есть слышать голоса.

Почти ежедневно руководители распространяли «диктовки» такого характера: «Знайте, Земляне, выживут в Переходе Великом, не покидая тел своих, только те, кто Соединится с Отцом Первозданным, научившись общаться письменно и устно, денно и нощно призывая Его и Учителей Света Вознесенных, Ангелов и Архангелов, что даны в помощь Пробуждающемуся Человечеству» (здесь орфография сохранена. Любовь сектантов к обилию прописных букв давно известна).

«Колобок» и спасительный космический флот... Верившие в это все люди были уже неадекватными или сохраняли способность к нормальной, повседневной жизни, работе?

На самом деле запутанность и противоречивость учения нисколько не останавливает адептов. Все объясняется тем, что лидер транслирует некую высшую волю, а не говорит от себя. А «высший космический разум» тоже, знаете ли, может быть «не в настроении», может сегодня говорить одно, а завтра — другое. И потом, всегда можно сказать адептам, что они еще не доросли до понимания истины, поэтому им и кажется что-то непонятным и противоречивым.

Такая особенность сектантских учений тоже была выявлена еще в позапрошлом веке. Ученый XIX века, занимавшийся изучением хлыстовщины, Иван Михайлович Добротворский, сделал следующее наблюдение о сектантских «пророках», которые говорили как бы от лица Бога: «Если пророк говорит глупости, никто не смеет подумать, что это глупости, но стараются находить в его словах смысл, которого они не имеют». То есть лидеру секты всегда легко убедить своих последователей в том, что это они не доросли еще до понимания «высоких смыслов», а рядовые адепты, убежденные в правоте лидера, скорее признают свою духовную несостоятельность, чем то, что сакральные тексты организации на самом деле не имеют никакого смысла.

Степень адекватности оценить трудно, тут нужна медицинская экспертиза. Но как у Достоевского в романе «Братья Карамазовы» говорит Митя, «широк человек, слишком широк — я бы сузил»: да, человек до поры до времени (иногда очень долго) может совмещать совершенно безумные сектантские практики (крики, многочасовое трансовое состояние, также многочасовое распространение листовок с целью вербовки, бесплатную работу в пользу секты и так далее) с обычной социальной жизнью, работой и семьей. Секта в первую очередь ставит своей целью оторвать человека от семьи, потому что именно близкие люди могут взывать к его критическому мышлению, могут помешать отчуждению недвижимости и так далее. Реже в сектах призывают бросать работу, так как нищий адепт в секте не нужен

«Может довести последователей до самоубийства»

Подготовка к концу света иногда сопровождается рытьем пещер, подготовкой к массовому самоубийству, полной раздачей имущества, голодовкой или еще чем-то подобным. Происходило ли это перед 21 декабря 2012 года?

Про рытье могил не слышала, массовых самоубийств, как мы видим, слава богу, не последовало. Хотя, например, в филиале секты «Общество спасения землян» в Барнауле, где учение было дополнено более деструктивными элементами — призывом к уходу из семьи, к разрыву социальных связей, — была составлена некая программа под названием «пробуждение божественности», состоящая из 12 пунктов. За прохождение этой программы взимались денежные средства, и последний, 12-й пункт гласил: «Если решаешь прекратить эту жизнь: "Великий Творец, возьми прямою дорогою к себе"». В чем конкретно состояла реализация пункта этой программы, выяснить не удалось. Но деятельность секты привлекла внимание местных СМИ, и журналисты показали эту программу врачу-психиатру Алтайской краевой клинической психиатрической больницы, кандидату медицинских наук Борису Зылееву, который высказал опасение, что все это может довести последователей до самоубийства.

Что касается отчуждения имущества, то такие случаи в сектах происходят постоянно, даже безотносительно пророчеств о конце света.

А что происходило в секте Александра Куренкова?

О секте Куренкова необходимо сказать отдельно. Секта называлась «Космическая семья»; в 2017 году ее лидер был привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 239 («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан») и пункту «б» части 4 статьи 132 («Действия сексуального характера с использованием насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Куренков, называвший себя «учителем», «мессией», «спасителем», «огненным Алекс-Андром», еще начиная с 90-х годов прошлого века разъезжал с лекциями по эзотерике по разным городам, проводил различные оккультные обряды якобы с целью исцеления, за что получал денежные средства. В начале 2000-х вокруг него стала собираться небольшая секта: несколько семей, переехавших в станицу Полтавскую Краснодарского края, чтобы жить «в энергетическом поле» своего учителя. Туда приезжали и иные лица, которым «по секрету» рассказывали знакомые о его «способностях».

Lenta.ru

Тогда-то Куренков и воспринял идею конца света («квантового перехода») в 2012 году и стал проводить обряды, которые будто бы помогут его пережить, и взимал за них такие суммы, которые «колобкам» и не снились.

После 2012 года ожидания конца света продолжились, секта разрослась, лидер ужесточил дисциплину в ней, и община стала проживать компактно в станице Староджерелиевской Краснодарского края. В секте Куренкова известны случаи отчуждения недвижимости членами организации в пользу руководителя, а также безвозмездный труд на различных строительных и иных объектах — также в пользу руководителя. То есть Куренков, почувствовав свою власть, уже стал активно эксплуатировать их. Все события, происходящие в мире, Куренков объяснял воздействием своих мистических практик и «духовной работой» общины.

Что, например?

Например, он убедил членов секты в том, что благодаря их «духовной работе» перестала падать Пизанская башня, предотвращались террористические акты, а, в свою очередь, трагические события — авиакатастрофы, начало войны на Украине в 2014 году — объяснялись тем, что «духовная работа» ведется слишком слабо, ученики недостаточно слушаются учителя. Как впоследствии говорили уже бывшие адепты секты в ходе судебного заседания, «все боялись ослушаться Куренкова, опасаясь, что произойдет что-то плохое».

И что было в итоге?

В итоге, пользуясь своим непререкаемым авторитетом, Куренков объявил, что должен вступить в сексуальные отношения с малолетней дочерью одной из своих последовательниц «для спасения земли». Мать, находившаяся в полной зависимости от Куренкова, не смогла этому воспрепятствовать. Позже, когда она, осознав, что происходит, вместе с детьми ушла из секты и сообщила о случившемся в правоохранительные органы, ей стали поступать угрозы — устно и письменно, — в которых, в том числе, содержались даты смерти ее и ее детей. Отец пострадавшей девочки до последнего сохранял верность своему гуру и в суде выступал в его защиту.

Половые отношения с лидером были обязательным ритуалом и для взрослых последовательниц Куренкова. Притом, как это часто бывает в сектах, они считались не банально сексом, а назывались «передачей божественной энергии и духовных знаний»

Можно ли вообще заранее определить, что такая-то секта готовит своих адептов к чему-то опасному в день X? По каким признакам?

Вообще, любая закрытая организация во главе с гуру, обладающим непререкаемым авторитетом, опасна. Неизвестно, что придет в голову этому гуру в любой момент.

Даже если речь о формально безвредных практиках?

Безвредных практик (если говорить о тоталитарной секте) не бывает. Любой гуру, почувствовав власть, переходит к удовлетворению своих корыстных или иных низменных (часто — сексуальных) потребностей. Этим объясняется систематически встречающаяся совокупность преступлений, предусмотренных статьей 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»), с половыми преступлениями.

Происходили ли в России акты массового суицида сектантов?

Акты массового суицида в сектах XX века известны за рубежом («Храм народов», «Небесные врата», «Ветвь Давидова»); в России со времен самоубийств раскольников массовых сектантских суицидов, насколько мне известно, не было. Однако это не умаляет общественной опасности сект для жизни и здоровья граждан. Деяний руководителей сект, несущих реальную опасность для широкого круга лиц, в истории современного сектантства было предостаточно. И каждое преступное посягательство в секте в отношении ребенка или взрослого — это трагедия.

Из тех сект, где трагедии могли стать массовыми, можно назвать «пензенских затворников»: в количестве 35 человек они закопались в землянке в 2007 году и в мае 2008 года вышли из своего заточения — там умерли два человека, а лидер, уже после затвора, совершил суицидальную попытку.

Сергий Романов тоже пример лидера секты, склонявшего людей к самоубийству и предвещавшего скорый апокалипсис?

В прошлом году Измайловский суд города Москвы вынес приговор Романову (бывшему схимонаху Сергию Романову), лишенному священнического сана, самовольно возглавлявшему общину в Среднеуральском женском монастыре, по пунктам «в», «д» части 3 статьи 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства»), части 1 статьи 330 УК РФ («Самоуправство») и части 3 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Во время пандемии он стал активно публиковать видеоролики с проповедями о скором конце света, приходе антихриста и призывами не соблюдать санитарные нормы. В одном из видеороликов он призывал насельниц монастыря к смерти по его «благословению», даже называл точную цифру: по его «благословению» должны были умереть 30 человек.

Lenta.ru

Но, помимо этой пропаганды, общественная опасность деятельности Романова заключалась еще в запрете медицинской помощи для насельниц монастыря. По сообщениям пострадавших, были случаи смерти лиц, оставшихся без медицинской помощи. Этот запрет характерен для многих сект: секты Виссариона, «Ашрама Шамбалы» и других.

«Как был Иваном Ивановичем без образования, так и остался»

Вы общались со многими сектантами и лидерами сект? Какие они?

Нет, к сожалению (или к счастью), со многими сектантами, а тем более с лидерами не общалась. Пока человек находится в секте, его жизнь всецело контролируется, сюда входит и контроль поступающей к нему информации. Общаться готовы (и то далеко не всегда) люди, вышедшие из секты, когда они сами поняли, что их обманывали.

А что вы можете сказать о лидерах? Могли бы эти люди добиться признания и состоятся другим путем? Что их мотивирует? Жажда наживы?

Конечно, желание манипулировать и наживаться за счет последователей у лидера есть всегда. Иначе зачем создавать секту? Общественного признания (в классическом понимании социума) лидер секты вряд ли добьется, ведь там действуют внутригрупповые ценности: внутри группы он какой-нибудь пророк, гуру, «реинкарнация Будды» и так далее, и вся группа этому верит и воздает ему почести, а реально он как был Иваном Ивановичем без образования, так и остался.

Есть ли среди них те, кто реально считает себя избранником высших сил?

Над этим вопросом задумывались все, кто так или иначе соприкасался с проблемой сект: реально ли проповедники какого-нибудь сумасшедшего учения всему этому верят или просто дурят народ?

Первый русский светский исследователь сект Владимир Иванович Даль (тот самый, который написал и знаменитый «Толковый словарь») делил лидеров сект на две категории: «Между этими людьми нужно во всяком случае различать два рода лжеучителей: обманщиков и обманутых; первые сами не верили тому, чему учили других, а пользовались только их легковерием для житейских выгод своих; вторые же или были обмануты другими, или сами себя обманывали, находясь в некоторой степени помешательства».