Последнее желание дедушки поставило внука в тупик

Пользователь Reddit рассказал, что его поставила в тупик просьба дедушки, решившего разыграть посетителей своих похорон. На его историю обратило внимание издание The Mirror.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По утверждению пользователя, дедушка заявил, что скоро умрет, и попросил об одолжении. Он хотел, чтобы внук взял его телефон и после погребения разослал сообщения всем, кто пришел на похороны. В них следовало написать благодарности от имени покойного.

Внук признался, что такая просьба поставила его перед дилеммой: он хотел бы выполнить последнее желание дедушки, но боится напугать всех вокруг.

«Я не хочу давать такого обещания, зная, что нарушу его позже, когда дедушки не будет с нами», — подчеркнул он.

Большинство авторов комментариев на Reddit сочли идею дедушки замечательной.

«Все, кто будет оплакивать дедушку, знакомы с ним и привыкли к его розыгрышам. Такая шутка поможет вернуть его хотя бы ненадолго», — написал один из них.

Некоторые пользователи предложили рассылать не текст, а запись голоса дедушки. В этом случае будет ясно, что розыгрыш не был затеей внука.

«Почему бы просто не попросить дедушку записать голосовое сообщение с благодарностью для рассылки с его телефона? Это снимет с вас любую возможную вину», — говорится в одном из комментариев.