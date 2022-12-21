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1 час назад

Последнее желание дедушки поставило внука в тупик

Lenta.ru

Пользователь Reddit рассказал, что его поставила в тупик просьба дедушки, решившего разыграть посетителей своих похорон. На его историю обратило внимание издание The Mirror.

Последнее желание дедушки поставило внука в тупик
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По утверждению пользователя, дедушка заявил, что скоро умрет, и попросил об одолжении. Он хотел, чтобы внук взял его телефон и после погребения разослал сообщения всем, кто пришел на похороны. В них следовало написать благодарности от имени покойного.

Внук признался, что такая просьба поставила его перед дилеммой: он хотел бы выполнить последнее желание дедушки, но боится напугать всех вокруг.

«Я не хочу давать такого обещания, зная, что нарушу его позже, когда дедушки не будет с нами», — подчеркнул он.

Большинство авторов комментариев на Reddit сочли идею дедушки замечательной.

«Все, кто будет оплакивать дедушку, знакомы с ним и привыкли к его розыгрышам. Такая шутка поможет вернуть его хотя бы ненадолго», — написал один из них.

Некоторые пользователи предложили рассылать не текст, а запись голоса дедушки. В этом случае будет ясно, что розыгрыш не был затеей внука.

«Почему бы просто не попросить дедушку записать голосовое сообщение с благодарностью для рассылки с его телефона? Это снимет с вас любую возможную вину», — говорится в одном из комментариев.

Другой добавил: «Если бы мой дедушка попросил о таком, меня бы это очень сильно повеселило. Наслаждайся каждой секундой, проведенной с ним», — призвал автор еще одного комментария.

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