Как плен Ричарда Львиное Сердце изменил ход европейской истории

Ричард I Львиное Сердце стал, пожалуй, самым известным королем в истории Англии. Больше воин, крестоносец, чем король он действительно прославился на поле боя в Святой Земле. Но самой большой интригой Средневековья стало его пленение около Вены, которое запустило цепь событий, повлиявших на ход истории Европы. А случилось это 830 лет назад, 21 декабря 1192 года.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Но биография Ричарда Львиное Сердце так и осталась бы уделом изучения историков, если бы одно обстоятельство не сделало его суперзвездой. А все благодаря легендам о Робин Гуде, которые потом так успешно растиражировал в своих романах Вальтер Скотт. А когда перестали читать книжки, то за дело взялся Голливуд, который так «оттоптался» на короле в десятках фильмов, что от реальной истории там вообще ничего не осталось.

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Ричард был как король никудышный – за все время официального правления с 1189 по 1199 год в родной Англии практически не появлялся. Все это время он где-то воевал, пропадал в своих французских владениях, а потом вот еще и в III Крестовый поход отправился освобождать захваченный Саладином Иерусалим.

Но по пути крестоносцы без тени смущения захватили Кипр, принадлежавший, вообще-то, христианской Византии. С этого раздоры и начались – каждый из королей и властителей хотел присвоить его себе, посадив там королем своего родственника. К тому же Ричард претендовал на роль лидера всего похода и довольно бесцеремонно обходился с другими властителями.

Так во время взятия Акры войска австрийского герцога Леопольда V захватили одну из стен и водрузили там свой флаг. Разъяренный Ричард приказал сорвать его и заменить своим, чем смертельно оскорбил всех немецких рыцарей. В результате Леопольд покидает лагерь, не помогло даже то, что Львиное Сердце согласился на избрание Иерусалимским королем его родственника Конрада Монферратского, хотя продвигал своего ставленника Ги де Лузиньяна.

Надо сказать, что европейцы любили присваивать себе то, что им еще и не принадлежало, достаточно вспомнить как тевтонцы чуть позже еще до похода на Новгород в 1242 году назначат герцогов и графов в русские города. Ну да Александр Невский их пыл остудил.

Вслед за Леопольдом ушел и французский король Филипп II Август – этот вообще ненавидел Ричарда и претендовал на французские земли, которые в то время принадлежали герцогам Нормандским, ставших еще и королями Англии. В результате Ричард Иерусалима так и не взял, но добился от Саладина разрешения беспрепятственно посещать христианскими паломниками святые места. После чего тоже отправился домой.

И тут убивают в Тире провозглашённого иерусалимского короля Конрада Монферратского и организацию этого преступления приписывают Ричарду. Его враги активно распространяют этот совершенно бездоказательный слух по всем дворам Европы. Ему охотно верят, поскольку новым королем (без королевства) стал племянник английского короля Генрих II Шампанский.

Теперь, чтобы попасть в собственные владения Ричарду надо пройти через земли Франции и Италии властители которых обвинили его в преступлении и поклялись наказать. Через Византию тоже не пойдешь – Кипр-то у них захватил. Пришлось добираться морем также тщательно избегая византийских кораблей. Так и добрался до острова Корфу.

Предполагается, что дальше Ричард намеревался идти через Далмацию, которая в то время принадлежала союзной Англии Венгрии. А уже оттуда можно было попасть в Богемию, которая тоже была дружественной, а там и до своих земель недалеко. Но почему-то он высадился в Венецианском заливе.

Историки до сих пор гадают, почему Львиное Сердце пошел все же к Вене, где как раз и сидел герцог Леопольд. Возможно, это связано с упрямством короля и его страстью к приключениям – известно, что он всю жизнь умудрялся нарваться на неприятности и потом героически их преодолевать. Но некоторые предосторожности все же были приняты – Ричард отрастил большую бороду и изменил имя, то же самое сделали его спутники.

Но при этом ехали по-королевски – везде сорили деньгами, вели себя достаточно шумно. Одним словом, быстро привлекли к себе внимание. В результате уже граф Гёрха знал, что едет английский король. Однако сам арестовывать его не стал, а сообщил об этом брату графу Энгельберту. Началась погоня.

Ричард некоторое время от нее уходил, разделял свой отряд, чтобы запутать противника и в результате в какой-то момент с ним осталось всего два спутника. Но долго избегать населенных пунктов не удалось – голод вынудил выйти к людям. Причем, случилось это уже в пригороде Вены. Естественно, английский король был сразу же задержан, Леопольд немедленно прискакал к месту происшествия и Львиное Сердце отдал ему свой меч. Случилось это как раз 21 декабря 1192 года.

Пленение английского короля стало событием гигантского значения. В результате Сицилийское королевство, ранее подконтрольное ему переходит под власть императора Священной Римской империи. Кстати, Леопольд, как вассал, отдал Ричарда сюзерену германскому императору Генриху VI Гогенштауфену (родной брат Фридриха Барбароссы).

Но больше всех радовался французский король Филипп – он требовал немедленной казни Ричарда. Однако мать английского короля Алеонора Аквитанская уговорила императора отдать ему сына за выкуп. Тот назначил неслыханную сумму в 150 000 марок – а это был доход всей Англии за два года! Тогда Алеонора резко увеличила налоги до 25 процентов и ухитрилась собрать требуемую сумму.