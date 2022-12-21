Почему иностранные слова не исчезнут из русского языка

Необходимости принимать в России закон о защите языка от чрезмерного использования иностранных слов нет. Практика показывает, что в русском языке в разные эпохи было очень много разнообразных заимствований, которые на время входили в обиход и исчезали. И подобные процессы позволяли языку сохранять гибкость и вариативность. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил доктор филологических наук, профессор ,зав. отделом института русского языка РАН Анатолий Баранов/

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Эксперт напомнил, что в разные эпохи в русскую речь включались слова и выражения, которые фигурировали во французском и немецком языках.

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— Например, в 70-е годы наша лингвосреда была под мощным влиянием английского языка, когда в обиход вошли такие слова как «стрит» или «флэт», — сказал Баранов. — Сегодня эти слова не используются в живом языке, поэтому мы их все реже слышим. Однако сейчас в речи россиян встречается все больше англицизмов и жаргонных фраз из молодежного сленга. Примером тому служат такие довольно популярные слова, как: кринж, краш, хэйт.

По словам эксперта, язык отражает события, происходящие в обществе. И именно сами люди влияют на речь и придают «русскому» большую гибкость, вариативность и альтернативность.

— Процесс заимствований неизбежен, — заметил филолог. — Когда обществу конкретный набор слов утомит, они перестанут использовать их, эти заимствования сами постепенно исчезнут из речи. Ведь мы используем язык для выражения наших мыслей и описания окружающей действительности.

Например, корейский язык состоит на 20 процентов из китайских слов, и это не мешает жителям этой страны сохранять свою национальный и культурный код.

— Дело в том, что корейский лексический фонд очень невелик и он восполняет дефицит некоторых словоформ, включая в речь слова родом из Китая и Японии, — заметил языковед. — Это никому не мешает жить, общаться и развивать лексику языка.

Мнение о том, что замена англицизмов на якобы исконно русские слова позволит очистить речь от заимствований – ошибочное. Так как некоторые иностранные слова включаются в язык для того, чтобы передать дополнительные значения каким-либо действиям, событиям и процессам, и аналогов которых априори нет в русской словесности.

— Ярким примером тому служит пришедшее из итальянского языка слово «валюта». Конечно, вы можете ее заменить на фразу «иностранные деньги», но именно заимствованная форма емко и четко дает понять, что речь идет о таких единицах, как: евро, доллар или франк, а не российском рубле. Например, в предложении: «Для уменьшения валютного регулирования» — мы сразу понимаем, что говорится о иностранных деньгах. То есть в зависимости от контекста необходимость той или иной формы слова будет меняться.

Эксперт отметил, что споры о необходимости исключить из языка иностранные слова ведутся уже не одно столетие. Так, в свое время славянофилы тоже боролись за очищения языка от всевозможных заимствований:

— Славянофилы предлагали заменить калоши или галоши на мокроступы. Но смысла в таких заменах практически нет, так как проконтролировать процесс использования в речи исключительно русских слов – дело сложное и неблагодарное.

Куда правильнее было бы принятие закона о использовании литературного русского языка для повышения уровня грамотности во всех сфера жизни.

— Очень часто даже официальные документы, нормативно-правовые акты содержат многозначности, тавтологии и недопустимые фразы, которые не должны содержаться в документах такого уровня.

Эксперт напомнил, что в РФ есть закон о государственном языке, никак не поддержанный дополнительными актами, которые позволили бы избавить официально-деловой язык от всевозможных ошибок, что является куда большей угрозой для языка, чем иностранные слова.