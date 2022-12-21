Капитуляция нацистской Германии: что было не так

Немецкий историк и публицист Вальтер Людде-Нейрат в книге «Конец на немецкой земле» подробно анализирует обстоятельства капитуляции. По его мнению, она могла произойти раньше – еще в сентябре-октябре 1944 года, если бы войска союзников под командованием американского генерала Эйзенхауэра воевали как русские части. Однако блестяще подготовленный план фельдмаршала Монтгомери, командующего 21-й группы армий экспедиционных сил союзников, был похоронен немцами в Арнемском котле. Это победа вермахта дала Гитлеру новую надежду.

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Красная Армия, начав наступление 12 января 1945 года в районе Вислы, всего за несколько дней взломала фашистскую оборону. Тогда пропаганда придумала «удар в спину»: мол, Германия проигрывает не потому что Красная Армия сильнее вермахта, а из-за внутренней «измены». И, чтобы сохранить честь Германии, необходимо «продолжать войну всеми средствами». Это было главным лейтмотивом политического завещания Гитлера, которое он оставил своему приемнику гросс-адмиралу Карлу Деницу. Между тем, многие немцы были уверены, что в своем последнем обращении фюрер обозначил условия капитуляции Германии.

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Об этом, в частности, поведал в Нюрнбергской тюрьме сам Карл Дениц, который признался, что был не в курсе подробностей последней воли Гитлера. Более того, адмирал заявил, что поступил ошибочно, восприняв уход из жизни своего вождя как карт-бланш на сдачу Германии.

Дело в том, что о своем назначении он узнал из переданного по радио сообщения и не был посвящен в другие детали предсмертного письма фюрера. Фактически, Дениц не имел права подписывать акт безоговорочной капитуляции, а должен был сражаться, как и завещал Гитлер. Такую версию представил Людде-Нейрат в труде «Безоговорочная капитуляция». Впрочем, по его же мнению, это уже не изменило бы ход истории, а только еще больше озлобило русских и американцев.

Если одни нацисты стремились исполнить последнюю волю фюрера, то другие еще при жизни Гитлера за его спиной планировали капитуляцию Германии. Взамен они требовали гарантий личной безопасности. В частности, 26 апреля 1945 года Генрих Гиммлер через шведского графа Фольке Бернадотта попытался связаться с Уинстоном Черчиллем, чтобы начать тайные переговоры. Одно из таких писем было перехвачено немецкой контрразведкой. Послание попало фельдмаршалу Кейтелю, который, ознакомившись с перепиской, не начал какого-либо преследования, а завил: «Гиммлера надо понять, и вообще…что с него возьмешь…он всегда был обузой для Германии».

1 мая 1945 года адмирал Дениц выступил по радио как отец нации. «Я считаю своей первой задачей спасти немецких людей от уничтожения большевиками, - говорил новый рейхспрезидент. - Вооруженная борьба продолжается сейчас только ради этой цели. Пока англичане и американцы будут мешать нам в этом, мы будем бороться и против них. При этом англо-американцы станут вести войну уже не ради собственных интересов, а за распространение большевизма в Европе …».

Всё, что он хотел этим сказать, было в полной мере услышано. Иначе невозможно объяснить создания специального анклава в городе Фленсбурге в британской зоне оккупации. Именно там правительство Карла Деница осуществляло свою деятельность в соответствии с законами Третьего рейха уже после официальной капитуляции Германии. Там же размещались значительные вооруженные силы немцев, в том числе курсанты военно-морских школ и солдаты охранного полка СС «Великая Германия». Арест «имперского президента» и его правительства был произведен только 23 мая 1945 года.

Придя к власти, 4-й Рейхспрезидент Германии Дениц незамедлительно сформировал новый кабинет министров. Ключевые портфели достались Шпееру (министерство экономики), Дорпмюллеру (министерство транспорта) и Баке (министерство продовольствия).

В то время, когда Советский Союз праздновал Победу, новое правительство через генерала Форда установило тесные деловые связи с США и Англией. Нацисты свои просьбы-поручения передавали сотрудникам Союзной контрольной комиссии, которые принимали их как руководство к действию.

Так была налажена масштабная эвакуация из советской оккупационной зоны немецкого населения, в том числе и мужчин призывного возраста. В общей сложности, больше двух миллионов жителей Пруссии по упрощенной схеме уехали на Запад. Немецкие историки высоко оценили 23 дня правительства Деница. Считается, что именно ему удалось убедить союзников «сохранить право на суверенитет Германии».

Для некоторых частей вермахта война закончилась вполне безобидно, в соответствии с локальными договоренностями. Касалось это немцев, воюющих на Западе. Войска в Нидерландах весной 1945 года были прекрасно вооружены и отличались управляемостью. В первую очередь ими были заминированы стратегически важные дамбы, а также созданы укрепрайоны, в которых солдаты вермахта могли достаточно долго держать оборону.