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52 минуты назад

Тайна гибели «Механика Тарасова»: почему капитан советского судна отказался подавать сигнал SOS

Русская семерка

12 февраля 1982 года из Канады в направлении Европы вышло советское судно «Механик Тарасов». Через 4 дня в 200 милях от острова Ньюфаундлен «Тарасов» попал в шторм. Помощь заграничных коллег капитан почему-то отверг. В результате из 37 членов экипажа выжить удалось только пятерым.

Почему капитан "Механика Тарасова" отказался подавать сигнал SOS
Фото: Русская семеркаРусская семерка

16 февраля 1982 года в Атлантическом океане разыгрался шторм около 12 баллов. Контейнеровоз «Механик Тарасов» получил крен. Однако капитан судна Анатолий Былкин не подал международный сигнал SOS, а всего лишь отправил радиограмму в пароходство. Относительно недалеко от места аварии «Тарасова» находилось советское рыболовное судно «Иван Дворский», которое тут же отправилось на выручку. Примерно в это же самое время на связь с «Механиком Тарасовым» вышел фарерский траулер Sicurfari. Капитан Ольсен предложил Былкину помощь, но тот отказался, сославшись на то, что «Дворский» уже на подходе. Несмотря на слова Былкина, Ольсен решил далеко от советского контейнеровоза не отходить.

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Глубокой ночью «Механик Тарасов» ушел под воду. Экипажу подоспевшего «Ивана Дворского» удалось подобрать только одного человека, который, к сожалению, скончался. А вот команда Ольсена подняла на борт Sicurfari 9 советских граждан. Правда, из них только пятеро вернулись к жизни.

Почему же произошла эта трагедия и кто в ней виноват? Эксперты утверждают, что в силу своей конструкции суда вроде «Механика Тарасова» совсем не подходили для плавания в открытом океане. Они в основном использовались на море. Именно поэтому штормовая волна с такой легкостью накренила корабль.

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Кроме этого, на судне находился груз: контейнеры и рулоны газетной бумаги. Имеется предположение, что плохо закрепленные контейнеры повредили балластную цистерну, в которую во время аварии члены экипажа пытались закачать воду, чтобы выровнять корпус корабля.

Выжившие члены экипажа «Механика Тарасова» объясняли отказ своего капитана от помощи датских коллег тем, что они до последней минуты думали, что все обойдется. Перед тем, как контейнеровоз затонул, все моряки оделись потеплее и выпили немного спиртного для того, чтобы не замерзнуть в ледяной воде.

Впоследствии многие из тех, кто знал о трагедии, обвиняли во всем капитана Былкина, который не позволил Sicurfari спасти терпящих бедствие. Ходили слухи, что Былкин ожидал повышения по службе - и не хотел связываться с иностранцами.

Как бы то ни было, никого официально виновником трагедии не объявили.

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