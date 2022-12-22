Названо самое популярное произведение Успенского

Сказочные повести "Дядя Федор, пес и кот", "Крокодил Гена и его друзья", а также сборник "Смешные рассказы для детей" стали самыми популярными произведениями Эдуарда Успенского среди россиян. Об этом сообщили в пресс-службе книжного сервиса "Литрес" в четверг.

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К 85-летию со дня рождения писателя, которое отмечается 22 декабря, "Литрес" проанализировал продажи книг Успенского в цифровом формате за последние пять лет и составил топ-10 его самых популярных произведений у пользователей.

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"Лидером рейтинга стала сказочная повесть "Дядя Федор, пес и кот". На втором месте - книга "Крокодил Гена и его друзья", на третьем - сборник "Смешные рассказы для детей", - рассказали в пресс-службе, отметив, что Успенский входит в топ-10 самых популярных русскоязычных детских писателей на "Литрес" за прошедший год.

На четвертом месте в рейтинге расположилась аудиоверсия приключений Чебурашки и Крокодила Гены, замыкает первую пятерку сборник "Все Простоквашино", впервые увидевший свет в 2001 году. Как отметили в "Литрес", большинство пользователей выбирает произведения Успенского в формате аудио. Так, с шестого по десятое место в рейтинге заняли аудиоверсии "Смешных рассказов для детей" и "Зимы в Простоквашино", аудиоспектакль "Дядя Федор, пес и кот", а также аудиокниги "Следствие ведут колобки" и "Вниз по волшебной реке". По словам представителей книжного сервиса, за последние пять лет аудиокниги классика детской прозы скачивали на 58% чаще, чем электронные.