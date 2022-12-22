Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+2° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
1 час назад

Женщина пять лет подряд попадала в больницу из-за «аллергии на Рождество»

Lenta.ru

Жительница английского города Рагби в течение пяти лет попадала в больницу из-за аллергии на пыль от елочных игрушек. Об этом сообщает Metro.

Женщина 5 раз попадала в больницу из-за «аллергии на Рождество»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

49-летняя Адель Бум, страдающая астмой, всегда заменяла натуральные елки на искусственные, чтобы избежать обострения болезни. «Я думала, что буду чувствовать себя хорошо. Но с возрастом моя астма усилилась, и пять лет подряд на Рождество я оказывалась в больнице», — вспоминает она. Женщина не понимала, что вызывает заболевание, пока несколько лет назад не прошла обследование.

Врачи выяснили, что у Бум аллергия на пыль, которая скапливается в том числе на рождественской елке и игрушках. Женщина пошутила, что у нее аллергия на Рождество, и отказалась от всех праздничных украшений в доме. Теперь, прежде чем поставить искусственную елку, она просит мужа тщательно вытряхнуть и промыть ее. «Сейчас у нас очень мало украшений, и мы выбрасываем мишуру каждый год. Гирлянда на камине тоже исчезла», — объяснила она.

Что такое аллергия на холод и как ее побороть

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании страдает из-за неконтролируемых приступов смеха из-за редкого заболевания. Из-за этого женщина попадала в неловкие ситуации, когда люди не понимали ее поведения.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители