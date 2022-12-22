Женщина 5 раз попадала в больницу из-за «аллергии на Рождество»

Жительница английского города Рагби в течение пяти лет попадала в больницу из-за аллергии на пыль от елочных игрушек. Об этом сообщает Metro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

49-летняя Адель Бум, страдающая астмой, всегда заменяла натуральные елки на искусственные, чтобы избежать обострения болезни. «Я думала, что буду чувствовать себя хорошо. Но с возрастом моя астма усилилась, и пять лет подряд на Рождество я оказывалась в больнице», — вспоминает она. Женщина не понимала, что вызывает заболевание, пока несколько лет назад не прошла обследование.

Врачи выяснили, что у Бум аллергия на пыль, которая скапливается в том числе на рождественской елке и игрушках. Женщина пошутила, что у нее аллергия на Рождество, и отказалась от всех праздничных украшений в доме. Теперь, прежде чем поставить искусственную елку, она просит мужа тщательно вытряхнуть и промыть ее. «Сейчас у нас очень мало украшений, и мы выбрасываем мишуру каждый год. Гирлянда на камине тоже исчезла», — объяснила она.