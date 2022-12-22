Китаец четыре года выдавал себя за офицера, чтобы впечатлить женщин

В Китае арестовали мужчину, который четыре года выдавал себя за армейского офицера, чтобы произвести впечатление на женщин, пишет Oddity Central.

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Полицейские в провинции Цзяньси рассказали, что арестованный более четырех лет выдавал себя за полковника армейского ракетного подразделения. У мужчины была форма, подделанное удостоверение и прочие знаки отличия. По сообщениям местных СМИ, китайца задержали, когда он в погонах пришел сдавать тест на коронавирус.

Он дал медикам фейковый документ, а когда врачи начали проверять информацию в базе данных, не нашли там его имени, поэтому и вызвали наряд полиции. После допроса мужчина признался, что не имеет никакого отношения к армии, а военную форму купил в интернете, чтобы нравиться женщинам.

Теперь китайцу грозит тюремный срок за подделку документов.