Что предсказывала Ванга на 22 декабря 2022 года

Болгарская прорицательница Ванга предсказала две страшные даты на 2022 год: 22 февраля и 22 декабря. Февральские события действительно всколыхнули весь мир. «Клопс» выяснил, что ясновидящая предрекла на второй «день шести двоек».
В нумерологии скопление одинаковых цифр — недобрый вестник. Вангелия считала, что 22 декабря 2022 года для России начнётся новый этап. В этот день «большой брат» заберёт «своё по праву». Толкователи пророчеств считают, что под «большим братом» прорицательница имела в виду нашу страну.
Ванга упоминала о возможной конфронтации с «недругами». Исследователи говорят, что ясновидящая имела в виду Польшу, Румынию и Венгрию.
Известны предупреждения прорицательницы о том, что справиться с грядущей трансформацией смогут те, кто переосмыслит отношение к ближнему и отыщет внутри себя свет и любовь. Если люди проигнорируют зловещую дату — быть неминуемой катастрофе.
Близкий друг Вангелии Сергей Косторной цитировал её слова относительно «дня шести двоек»: «На солнышке погреемся, и чёрной тенью падёт Солнце». Считалось, что обиженное на человечество светило спрячется на полгода, а его возвращение вызовет природные катаклизмы, в том числе таяние ледников.
«Клопс» собрал предсказания Ванги для России и мира на 2022-2023 год.