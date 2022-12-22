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1 час назад

День шести двоек: что предсказывала Ванга на 22 декабря 2022 года

Клопс.Ru

Болгарская прорицательница Ванга предсказала две страшные даты на 2022 год: 22 февраля и 22 декабря. Февральские события действительно всколыхнули весь мир. «Клопс» выяснил, что ясновидящая предрекла на второй «день шести двоек».

Что предсказывала Ванга на 22 декабря 2022 года
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

В нумерологии скопление одинаковых цифр — недобрый вестник. Вангелия считала, что 22 декабря 2022 года для России начнётся новый этап. В этот день «большой брат» заберёт «своё по праву». Толкователи пророчеств считают, что под «большим братом» прорицательница имела в виду нашу страну.

Ванга упоминала о возможной конфронтации с «недругами». Исследователи говорят, что ясновидящая имела в виду Польшу, Румынию и Венгрию.

Известны предупреждения прорицательницы о том, что справиться с грядущей трансформацией смогут те, кто переосмыслит отношение к ближнему и отыщет внутри себя свет и любовь. Если люди проигнорируют зловещую дату — быть неминуемой катастрофе.

Близкий друг Вангелии Сергей Косторной цитировал её слова относительно «дня шести двоек»: «На солнышке погреемся, и чёрной тенью падёт Солнце». Считалось, что обиженное на человечество светило спрячется на полгода, а его возвращение вызовет природные катаклизмы, в том числе таяние ледников.

«Клопс» собрал предсказания Ванги для России и мира на 2022-2023 год.

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