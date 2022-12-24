Где найти деревья-убийцы

Не все растения одинаково полезны. Некоторые из них могут нанести тяжелый вред здоровью, а при самом неблагоприятном раскладе вовсе убить. Каких деревьев стоит опасаться, разобрался “Рамблер”.
Хура растет в тропических лесах Америки. Ствол этого дерева толщиной около двух метров покрыт множеством шипов, похожих на гигантские крюки. Плоды его в период созревания буквально взрываются со звуком, напоминающим выстрел пистолета. Семена при этом разлетаются со скоростью 70 м/с на расстояние 45 метров. Так динамитное дерево выживает – “захватывает” все новые и новые территории. Если одно семечко попадет в глаз, то он наверняка будет травмирован. Но опаснее всего употреблять семена внутрь – колики, рвота, диарея и помутнение зрения обеспечены. Возможен и летальный исход. Аборигены использовали плоды этого дерева, отравляя наконечники стрелы и источники воды.
Кусты олеандра можно встретить на юге России. Но мало кто знает, что с этим растением нужно быть предельно осторожными. Все части олеандра ядовиты. Достаточно пожевать один листик олеандра, чтобы получить почти смертельное отравление. Если сок кустарника попадет в глаз, можно запросто лишиться зрения.
Разжигать костер ветками олеандра – плохая идея. Надышавшись дымом, человек получит тяжелейший сбой в работе желудочно-кишечного тракта (вплоть до диареи с выделением крови). В худшем случае – остановку сердца.
Эти деревья можно встретить сразу в нескольких регионах – например, в Австралии и Южной Азии. Вырастает цербера до 15 метров в высоту. Славится роскошными белоснежными цветами, источающими сладкий аромат, похожий на запах жасмина. Растение красивое и не случайно.
Все части церберы содержат гликозид (цереброзид) и алкалоид (церберин). Эти вещества нужны растениям для самозащиты. Они же сильно воздействуют на нервную систему и способны вызвать остановку сердца. Яд легко растворяется в организме и может быть не обнаружен при вскрытии. При этом он выделяется даже при сжигании древесины. Подышав таким воздухом, можно легко отравиться.
Пикник под кокосовой пальмой может обернуться трагедией. Плод кокоса, падая с 30-метровой пальмы, легко пробьет голову несчастному отдыхающему. Напомним, в среднем один орех весит около двух килограммов. При падении такой плод разовьет скорость около 90 км/ч. А если рухнет целая гроздь? Шансов выжить в такой ситуации мало. Поэтому в кокосовых рощах нередко устанавливают предупредительные знаки об опасности этих деревьев.
Листьями этого дерева питаются коалы. Масло эвкалипта широко применяется в косметологии и фармацевтике, в пищевой промышленности. Но подвох в том, что эвкалипты неожиданно сбрасывают ветки и падают сами. Например, вследствие болезни или во время засухи. И распознать, когда это случится, невозможно. Поэтому в австралийских парках предупреждают туристов, где не стоит разбивать лагерь.
Еще одна опасность эвкалипта – его масло легко воспламеняется, а само дерево во время пожара нередко взрывается.