Где найти деревья-убийцы

Не все растения одинаково полезны. Некоторые из них могут нанести тяжелый вред здоровью, а при самом неблагоприятном раскладе вовсе убить. Каких деревьев стоит опасаться, разобрался “Рамблер”.

Динамитное дерево (или Хура взрывающаяся)

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Хура растет в тропических лесах Америки. Ствол этого дерева толщиной около двух метров покрыт множеством шипов, похожих на гигантские крюки. Плоды его в период созревания буквально взрываются со звуком, напоминающим выстрел пистолета. Семена при этом разлетаются со скоростью 70 м/с на расстояние 45 метров. Так динамитное дерево выживает – “захватывает” все новые и новые территории. Если одно семечко попадет в глаз, то он наверняка будет травмирован. Но опаснее всего употреблять семена внутрь – колики, рвота, диарея и помутнение зрения обеспечены. Возможен и летальный исход. Аборигены использовали плоды этого дерева, отравляя наконечники стрелы и источники воды.

Олеандр

Кусты олеандра можно встретить на юге России. Но мало кто знает, что с этим растением нужно быть предельно осторожными. Все части олеандра ядовиты. Достаточно пожевать один листик олеандра, чтобы получить почти смертельное отравление. Если сок кустарника попадет в глаз, можно запросто лишиться зрения.

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Разжигать костер ветками олеандра – плохая идея. Надышавшись дымом, человек получит тяжелейший сбой в работе желудочно-кишечного тракта (вплоть до диареи с выделением крови). В худшем случае – остановку сердца.

Цербера

Эти деревья можно встретить сразу в нескольких регионах – например, в Австралии и Южной Азии. Вырастает цербера до 15 метров в высоту. Славится роскошными белоснежными цветами, источающими сладкий аромат, похожий на запах жасмина. Растение красивое и не случайно.

Все части церберы содержат гликозид (цереброзид) и алкалоид (церберин). Эти вещества нужны растениям для самозащиты. Они же сильно воздействуют на нервную систему и способны вызвать остановку сердца. Яд легко растворяется в организме и может быть не обнаружен при вскрытии. При этом он выделяется даже при сжигании древесины. Подышав таким воздухом, можно легко отравиться.

Кокосовое дерево

Пикник под кокосовой пальмой может обернуться трагедией. Плод кокоса, падая с 30-метровой пальмы, легко пробьет голову несчастному отдыхающему. Напомним, в среднем один орех весит около двух килограммов. При падении такой плод разовьет скорость около 90 км/ч. А если рухнет целая гроздь? Шансов выжить в такой ситуации мало. Поэтому в кокосовых рощах нередко устанавливают предупредительные знаки об опасности этих деревьев.

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Эвкалипт

Листьями этого дерева питаются коалы. Масло эвкалипта широко применяется в косметологии и фармацевтике, в пищевой промышленности. Но подвох в том, что эвкалипты неожиданно сбрасывают ветки и падают сами. Например, вследствие болезни или во время засухи. И распознать, когда это случится, невозможно. Поэтому в австралийских парках предупреждают туристов, где не стоит разбивать лагерь.

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