Кобру стошнило другой коброй на глазах у змеелова

Змеелов в индийском штате Тамилнад поймал кобру, которую у него на глазах стошнило другой коброй. Об этом сообщает Times of India.

Фермерша по имени Кавита увидела, как в ее дом одна за другой заползают две змеи, и вызвала специалиста по отлову рептилий. Змеелов В Сельвам, который известен как Челлаа, предположил, что взрослая кобра погналась за молодой змеей. В попытке спастись последняя заползла в помещение, где индианка хранила неиспользуемые вещи.

Дети Кавиты помогли Челле разыскать змею, указав на трещину в стене. Когда из трещины донеслись шипящие звуки, Челлаа при помощи серпа проделал в стене отверстие и нашел полутораметровую кобру. Его попытки найти вторую рептилию не увенчались успехом. Когда он выпустил кобру, она выплюнула другую змею, которую успела съесть. Длина мертвой змеи составляла около метра. К этому моменту жертва крупной кобры была мертва. Мужчина посадил выжившую рептилию в кувшин и выпустил в ближайшем лесу.

«Как правило, королевские кобры охотятся на других змей, включая своих сородичей. Такое происходит, если они превосходят свою добычу в размерах. Королевские кобры питаются только змеями», — рассказал змеелов.