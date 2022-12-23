Почему на самом деле суд оправдал убийцу Симона Петлюры

В марте 1921 года между Москвой и Варшавой был подписан Рижский мирный договор, который ознаменовал окончание двухлетней советско-польской войны. После того как большую часть современной Украины заняли большевики Симон Петлюра и другие деятели УНР эмигрировали в Польшу. Оттуда они планировали продолжить борьбу и после поддержки полученной от Франции и Польши устроили на территорию Украины, разгромленный Котовским и Примаковым рейд.

Фото: Русская семерка - Субботний Русская семерка - Субботний

В 1923 СССР потребовало от Варшавы выдать Петлюру, и он был вынужден переехать. После мыканий по разным европейским странам в 1924 году бывший руководитель УНР и атаман ее войск прибыли в Париж.

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Убийство Петлюры

25 мая 1925 года мужчина с тростью рассматривал витрину книжного магазины на парижской улице рю Расен. К нему подошел незнакомец и спросил на украинском языке: «Вы господин Петлюра?» и после того как тот повернул голову, мужчина пять раз практически в упор выстрелил из револьвера. К стрелявшему, который не собирался убегать подошел полицейский, которому он спокойно отдал свое оружие и сказал: «Я убил большого убийцу». По дороге в больницу Симон Петлюра скончался от полученных ран, а убийцу звали Самуил Исаакович Шварцбурд.

Щварцбурд родился в бессарабском городе Измаил и был евреем по национальности и анархистом по убеждениям. После подавления царским правительством революционных событий 1905-1907 года Шолом выехал в Европу и обосновался в Париже. Сначала он работал часовщиков, но позже вступил в иностранный легион и участвовал в Первой мировой войне, был ранен и имел награды за храбрость. Шварцбурд общался с европейскими анархистами и даже дружил с Нестором Махно, с которым как считает следствие, он поделился своим планом.

После февральских событий 1917 года он вернулся в Россию и воевал за большевиков, но разочаровавшись в их политике, вернулся в Париж. Позднее Шварцбурд узнал, что в прокатившихся по Украине еврейских погромах погибло полтора десятка членов его семьи, и виновником трагедии Самуил считал именно Петлюру.

Из криминального суд над убийцей Петлюры перерос в политический процесс. Шварцбурд утверждал, что на такой поступок его подвигло чувство мести. Евреи Европы считали Петлюру главным виновником резни устроенной подконтрольными ему войсками на Украине. По данным Красного Креста к 1920 году было убито до 50 тысяч украинских евреев, а Самуил по собственному признанию стал возмездием для преступника.

Сторона защиты

Еврейская общественность приняла сторону убийцы. Сионист Лео Моцкин организовал Общество защиты Шолома Шварцбурда, а адвокатом стал знаменитый в то время французский юрист еврейского происхождения Анри Торрес. Для суда было собранно множество документов, относящихся к погромам на Украине. В поддержку Шварцбурда выступили Альберт Эйнштейн, Ромен Роллан, Анри Барбюс, Максим Горький и Александр Керенский.

В защиту Самуила дали показания более 120 свидетелей, которые рассказывали об ужасах, творящихся на Украине, и уверяли, что Симон Петлюра поощрял и планировал, акты резни. Одним из лозунгов УНР было: «бей жидов, спасай Украину!», который и развязал руки украинским солдатам.

Сторона обвинения

Свидетелями обвинения были деятели УНР, которые утверждали, что Петлюра не планировал погромы, которые проходили стихийно, а сам убийца является агентом большевиков. В пользу невиновности руководителя УНР выступило 200 свидетелей. Также комиссия обвинения предоставила более 200 документов, доказывающих невиновность Петлюры, но адвокат Торрес не принял их, ссылаясь, что большинство из них составлены уже после ухода петлюровцев с Украины и не имеют подписи руководителя УНР. Во время заседания был прочитан доклад на 20 страниц, в котором говорилось о связи Шварцбурда с советской разведкой, а также спецслужбами Франции.

Приговор

Во время суда обвинительная сторона не смогла привести ни одного эпизода, в котором Симон Васильевич своими действиями предотвращал или останавливал бы погромы. Только летом 1919 года после кровавых зимних погромов он издал указ, запрещающий их проводить.

Судебный процесс продлился 9 дней и после совещания присяжные признали Самуила Шварцбурда невиновным. За такое решение проголосовало 8 из 12 присяжных. Обвиняемого отпустили в зале суда и обязали возместить материальный ущерб вдове и брату убитого украинского националиста. Размер компенсации один франк на каждого.