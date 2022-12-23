Почему в СССР многие не чистили зубы

Сегодня чистка зубов для нас повседневный ритуал, без которого сложно представить утро и вечер. Но во времена СССР все было иначе. К примеру, многие советские граждане игнорировали гигиену полости рта. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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В начале 1970-х в СССР провели масштабное исследование, результаты которого у современного человека вызывают как минимум недоумение. В ходе исследования выяснилось, что щеткой и пастой пользуются лишь 25% жителей крупных городов. 40-45% советских граждан рассказали, что чистят зубы, если есть повод (например, отправляясь в театр или в гости), а все остальные ответили, что вообще не чистят зубы.

Ситуация обстояла таким образом по нескольким причинам. Ключевая из них состояла в том, что власти СССР не уделяли внимания развитию стоматологической отрасли. Считалось, что красивые зубы – это потакание капитализму, наравне с модой и косметологией.

Неудивительно, что советские граждане отправлялись к стоматологу только в экстренных ситуациях, когда боль уже было невозможно терпеть. Впрочем, нежелание людей посещать зубного врача тоже можно понять – в кабинете стоматолога их ждала страшная бормашина, которую едва ли можно было сравнить с высокотехнологичными западными аналогами.

Вдобавок к этому, частных стоматологий в СССР не было, а попасть к стоматологу в госполиклинике было крайне сложно. Как правило, одного зубного врача выделяли на 10 тысяч жителей.