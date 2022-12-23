Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Почему в СССР многие не чистили зубы

Мира Маркина

Сегодня чистка зубов для нас повседневный ритуал, без которого сложно представить утро и вечер. Но во времена СССР все было иначе. К примеру, многие советские граждане игнорировали гигиену полости рта. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Почему в СССР многие не чистили зубы
Фото: UnsplashUnsplash

В начале 1970-х в СССР провели масштабное исследование, результаты которого у современного человека вызывают как минимум недоумение. В ходе исследования выяснилось, что щеткой и пастой пользуются лишь 25% жителей крупных городов. 40-45% советских граждан рассказали, что чистят зубы, если есть повод (например, отправляясь в театр или в гости), а все остальные ответили, что вообще не чистят зубы.

Ситуация обстояла таким образом по нескольким причинам. Ключевая из них состояла в том, что власти СССР не уделяли внимания развитию стоматологической отрасли. Считалось, что красивые зубы – это потакание капитализму, наравне с модой и косметологией.

Стоматолог Автандилян рассказала, как унять зубную боль в домашних условиях

Неудивительно, что советские граждане отправлялись к стоматологу только в экстренных ситуациях, когда боль уже было невозможно терпеть. Впрочем, нежелание людей посещать зубного врача тоже можно понять – в кабинете стоматолога их ждала страшная бормашина, которую едва ли можно было сравнить с высокотехнологичными западными аналогами.

Вдобавок к этому, частных стоматологий в СССР не было, а попасть к стоматологу в госполиклинике было крайне сложно. Как правило, одного зубного врача выделяли на 10 тысяч жителей.

Ситуация начала постепенно меняться лишь после публикации вышеупомянутого исследования. В 1970-м приняли закон «Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохра­нении», а еще спустя год власти начали активно развивать стоматологическую отрасль. Врачей стало больше, а технологии принялись усовершенствовать. Особое внимание уделяли профилактике дентальных заболеваний и регулярной гигиене полости рта.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители