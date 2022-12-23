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2 часа назад

Антарктическим пингвинам предрекли вымирание к 2100 году

Мир24

Две трети пингвинов Антарктиды могут исчезнуть или пережить значительное сокращение популяции к 2100 году. Ученые сделали такой прогноз, основываясь на текущих темпах глобального потепления, сообщает Plos Biology.

Антарктическим пингвинам предрекли вымирание к 2100 году
Фото: Мир24Мир24

В исследовании приняли участие ученые, защитники природы и политики из 28 различных учреждений 12 стран. Они заключили, что самым уязвимым видом в антарктических экосистемах на данный момент являются императорские пингвины. Так, если темпы выбросов парниковых газов не снизятся, к концу столетия до 80% популяций пингвинов сократятся более чем на 90%.

Ученые отметили, что императорским пингвинам для размножения необходим лед. Если он исчезнет (а глобальное потепление уже сейчас сокращает площадь морского льда), то это может иметь разрушительные последствия для нелетающих птиц.

Опасность грозит также пингвинам Адели. Еще один антарктический вид, уже находящийся в состоянии упадка – круглый червь Scottnema lindsayae. Этому существу для выживания требуются соленые и сухие почвы. Между тем из-за роста температур лед тает, грунт насыщается влагой, и содержание соли в нем падает.

Эксперты отметили, что природа Антарктиды защищена международными протоколами. Но этого недостаточно. Из-за роста активности на континенте, как исследовательской, так и туристической, биоразнообразие находится под значительным давлением.

Авторы исследования призвали проинформировать туристические компании о районах, которые им следует избегать. Также следует сократить воздействие судов и самолетов на окружающую среду, развивать инфраструктурные проекты, защищать растительность.

Ранее ученые установили, где находилась прародина всех пингвинов. Ею оказалась Новая Зеландия.

Истории,Адель,
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