Древние жители Перу раскрашивали останки своих предков

Древние жители Перу, народ чинча, раскрашивали останки своих предков разными красками, чтобы подчеркнуть их происхождение, выяснили археологи из Бостонского университета. Работа ученых опубликована в журнале Journal of Anthropological Archaeology.

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Это была часть ритуала – таким образом мертвого отпускали и давали возможность перейти в иной мир. В ходе работы исследователи проанализировали 38 костей, 25 из которых были черепами. Все они до обнаружения находились в могильнике в долине Чинча на юге Перу и датировались периодом между 1000 и 1825 годами.

Ученые обнаружили, что древние люди использовали разные виды красной краски и что после смерти красили останки только определенных людей. Так, на 24 образцах была краска из гематита, на 13 – из киновари, а на одном - комбинация двух красителей.