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1 час назад

Археологи обнаружили, что древние жители Перу раскрашивали останки своих предков

Газета.Ru

Древние жители Перу, народ чинча, раскрашивали останки своих предков разными красками, чтобы подчеркнуть их происхождение, выяснили археологи из Бостонского университета. Работа ученых опубликована в журнале Journal of Anthropological Archaeology.

Древние жители Перу раскрашивали останки своих предков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Это была часть ритуала – таким образом мертвого отпускали и давали возможность перейти в иной мир. В ходе работы исследователи проанализировали 38 костей, 25 из которых были черепами. Все они до обнаружения находились в могильнике в долине Чинча на юге Перу и датировались периодом между 1000 и 1825 годами.

Ученые обнаружили, что древние люди использовали разные виды красной краски и что после смерти красили останки только определенных людей. Так, на 24 образцах была краска из гематита, на 13 – из киновари, а на одном - комбинация двух красителей.

Дальнейший химический анализ показал, что киноварь была привезена за сотни километров, а гематит, вероятно, был из местных источников. По словам авторов исследования, "импортная" краска могла использоваться для обозначения элитных членов общества.

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