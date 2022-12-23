Продюсер сообщил, как создавалась песня "Музыка нас связала"

Андрей Литягин, основатель и продюсер музыкальной группы "Мираж", рассказал о том, как была написана одна из популярных песен коллектива - "Музыка нас связала". Об этом сообщает портал CT news.
Для записи первого альбома группы была приглашена начинающая певица Маргарита Суханкина. После трех записанных песен Суханкина ушла из группы, так как боялась за свою карьеру оперной певицы.
После неудачных попыток вернуть певицу Литягин поделился мыслями с автором текстов Валерием Соколовым мнением на этот счет. По словам Литягина, музыка - единственное, что много лет связывает его и оперную певицу. После этого была создана культовая песня "Музыка нас связала".