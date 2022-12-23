Продюсер сообщил, как создавалась песня "Музыка нас связала"

Андрей Литягин, основатель и продюсер музыкальной группы "Мираж", рассказал о том, как была написана одна из популярных песен коллектива - "Музыка нас связала". Об этом сообщает портал CT news.

Фото: Banki.loans Banki.loans

Для записи первого альбома группы была приглашена начинающая певица Маргарита Суханкина. После трех записанных песен Суханкина ушла из группы, так как боялась за свою карьеру оперной певицы.