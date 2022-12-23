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1 час назад

Женщина выиграла более миллиона долларов и раздала деньги

Мира Маркина

Жительница штата Нью-Джерси в США выиграла в казино более полутора миллионов долларов, после чего раздала деньги дилерам и другим игрокам, присутствовавшим в заведении, об этом сообщает NBC Philadelphia.

Женщина выиграла более миллиона долларов и раздала деньги
Фото: PxherePxhere

74-летняя счастливица, играя в покер, сделала ставку в пять долларов, что равняется примерно 350 рублям. И эти деньги принесли ей около 111 миллионов рублей выигрыша. Победительница собрала редкую комбинацию из карт, так называемый флеш-рояль.

После того, как женщина получила в кассе свои деньги, она бросила на игорный стол 77 тысяч долларов (более 5 миллионов рублей).

Татьяна Судец призналась, что проиграла квартиру в казино

Дилеры рассказывают, что женщина поблагодарила всех за игру и сказала ведущим, что это "их деньги", после чего раздала еще по сто долларов каждому игроку в казино.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как девушка выиграла полмиллиона долларов, благодаря совету призрака.

Истории,Татьяна Судец,
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