Женщина выиграла более миллиона долларов и раздала деньги

Жительница штата Нью-Джерси в США выиграла в казино более полутора миллионов долларов, после чего раздала деньги дилерам и другим игрокам, присутствовавшим в заведении, об этом сообщает NBC Philadelphia.

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74-летняя счастливица, играя в покер, сделала ставку в пять долларов, что равняется примерно 350 рублям. И эти деньги принесли ей около 111 миллионов рублей выигрыша. Победительница собрала редкую комбинацию из карт, так называемый флеш-рояль.

После того, как женщина получила в кассе свои деньги, она бросила на игорный стол 77 тысяч долларов (более 5 миллионов рублей).