Как разбойник соблазнил следовательницу ради побега из тюрьмы

«Лента.ру» завершает цикл публикаций о самых известных бандах СССР. Своей дерзостью и жестокостью бандитские группировки советских времен ничуть не уступали тем, что появились в лихие 1990-е на руинах СССР. В прошлый раз речь шла о том, как пожарный из Донбасса создал в 1980-е самую жестокую банду в истории советской Украины. Сегодня наш рассказ — о банде знаменитого разбойника Сергея Мадуева по кличке Червонец, которого называли последним бандитом СССР. Одни считали Мадуева Робин Гудом времен перестройки, другие проклинали за то, что он отнял жизни их друзей и близких. Бандит успел прославиться не только чередой дерзких налетов, но и тем, что умудрился завести роман со следователем, которая влюбилась в Червонца так сильно, что помогла ему бежать из легендарного петербургского СИЗО «Кресты». Позже эта история легла в основу сюжета известного российского фильма «Тюремный романс».

Декабрь 1989 года, Ленинград. В залах ресторана «Ориент» предновогоднее настроение — официанты снуют между гостями, ведущими оживленные застольные беседы. Но 23-летний швейцар Валерий Лютвинский как будто не рад этому: он устал обслуживать бесконечный поток посетителей и потому, когда один из них отказывается снять пальто при входе, нервы у молодого человека начинают сдавать.

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«Уважаемый! У нас в верхней одежде вход запрещен», — резко говорит он гостю. «Я сам решу, снимать пальто или нет», — отрезает тот. Между ними начинается перепалка: градус напряжения растет с каждой минутой. В какой-то момент разъяренный мужчина выхватывает из кармана пальто наган: раздается выстрел и швейцар с пулей в голове падает замертво.

В ресторане воцаряется гробовая тишина: гости и сотрудники с ужасом смотрят на убийцу. «Может быть, еще кто-то хочет?» — ледяным тоном произносит он. Потом спокойно берет перчатки со стойки гардероба и неспешно покидает «Ориент». Швейцар Лютвинский погиб от пули Сергея Мадуева по кличке Червонец — особо опасного преступника, которого называли последним бандитом СССР.

***

Сергей Мадуев родился 17 июня 1956 года в спецпоселении для преступников в Караганде (Казахская ССР).

Отец Мадуева Арби был чеченцем по национальности и попал на зону за сопротивление при депортации его народа на Северный Кавказ. Мать, кореянка, тоже отбывала наказание — за спекуляцию. Кроме Сергея, который до пяти лет находился в приюте, в семье росли еще четверо детей. Когда срок заключения Арби подошел к концу, родители Мадуева развелись. Отец, забрав двоих старших детей, уехал в Чечню, а мать с тремя оставшимися малышами переехала в казахский поселок Валиханово и пустилась во все тяжкие.

В детские годы я очень сильно и часто голодал. Познал холод и унижения. К нам очень плохо относилась не только мать, но и ее «друзья». Били, выгоняли из дому в любое время суток. Вся эта грязь, насилие и зло не изгладились из моей памяти

В одну из ночей, когда мать привела пьяную компанию и, разбудив детей, выгнала их на мороз, Сергей украл из соседского дома двустволку. С оружием наперевес он вошел в комнату, где мать развлекалась с приятелями, пригрозил им расправой и выгнал из дома.

Когда на него мужики начали ругаться, Мадуев выстрелил и снова перезарядил ружье. Он тогда уже был волчонком. И вот из этого волчонка вырос матерый волк

Мадуев признавался, что горький опыт не прошел даром: если ему доводилось вступать в отношения с женщинами, у которых были дети, он никогда не обижал их.

«Отказался от налета из-за беременной женщины»

Отчаянным характером Сергей отличался с самого детства: как-то на спор он пробрался в помещение морга и, дрожа от страха, просидел там всю ночь.

После этого я и заработал сахарный диабет. Специалисты потом эту взаимосвязь подтвердили

В шесть лет Мадуев по приказу матери торговал анашой. Чтобы прокормить и одеть себя, а также брата с сестрой, Сергей в семь лет начал воровать. Позже вместе с малолетними подельниками угонял автомобили, разбирал их на запчасти и продавал.

Между тем отношения с матерью у Мадуева окончательно разладились в 11 лет, когда та предложила ему взять на себя чужое убийство

Единственным человеком, которого Сергей вспоминал с теплотой, была его учительница, которая жалела мальчика и относилась к нему гораздо лучше матери.

В 14 лет, подкопив добытых преступным путем денег, Мадуев ушел из дома. А четыре года спустя, в 1974 году, 18-летний бандит впервые попал за решетку из-за преступлений, совершенных в Каскеленском районе Алма-Атинской области. Отсидев шесть лет вместо положенных восьми и оказавшись на свободе в мае 1980 года, Мадуев вернулся к преступному промыслу.

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К нему присоединились младший брат Альви и приятель Агапаша Таиров. По некоторым данным, лихой троице даже удалось украсть 250 тысяч рублей из «общаков» ташкентских и тбилисских воров в законе.

Одной из жертв разбойников стал директор кирпичного завода в Караганде — его расстреляли в ходе налета. Немногим позже преступники взяли кассу колхоза имени 30-летия Казахской ССР — добыли более 50 тысяч рублей. К этому преступлению бандиты готовились основательно.

Сообщники явились в квартиру слесаря-трубоукладчика ПМК-81 треста «Павлодарводстрой» Конькова, связали хозяина квартиры и его жену — кассира колхоза имени 30-летия Казахской ССР, а затем отобрали ключи от колхозной кассы

К слову, вначале Мадуев планировал напасть на дом председателя колхоза, но одно обстоятельство заставило его поменять планы.

От смерти председателя спасла сноха, которая была на большом сроке беременности и доверчиво откликнулась на просьбу незнакомых мужчин вынести воды. Увидев беременную женщину, Мадуев отказался от разбойного нападения на дом председателя колхоза

Вор вне закона

Вновь на скамью подсудимых рецидивист попал в феврале 1981 года — на этот раз Мадуев получил 15 лет лишения свободы, а его брат и приятель отделались семью годами. В колонии Сергей называл себя «вором вне закона» и отказывался соблюдать арестантские правила.

В частности, бандит сорвал побег группы заключенных, сообщив об их планах администрации зоны. Не отказался Сергей и от должности нарядчика, распределяющего арестантов по рабочим местам. Матерые зеки попытались было поставить выскочку на место: они напали на Мадуева компанией в 12 человек.

Но тот настолько ожесточенно отбивался, собираясь драться до последней капли крови, что арестанты, потрясенные его бесстрашием, оставили Сергея в покое

Мадуев после этого случая получил репутацию беспредельщика: с ним старались лишний раз не связываться.

В декабре 1988 года разбойника перевели в колонию-поселение города Талды-Курган (Талдыкорган), откуда он сбежал при первом же удобном случае. Мадуева объявили во всесоюзный розыск, но задержать по горячим следам не смогли, и он путешествовал по стране, совершая новые и новые преступления.

Первый налет после побега состоялся 4 января 1989 года в городе Боготол под Красноярском. Вместе с товарищем и подельником Александром Приходько он проник в квартиру семьи секретаря райкома Овчаренко. Бандиты связали хозяина и похитили ценности более чем на 3000 рублей.

Через некоторое время за Мадуевым закрепилось прозвище Червонец: расплачиваясь с таксистами, он всегда протягивал им приличную по тем временам десятирублевую купюру и никогда не требовал сдачу. Вскоре Мадуев сколотил банду, в которую вошли его приятели Александр Приходько, Роман Чернышев, а также братья Беслан и Казбек Музарбековы. Но после пары налетов Червонцу показалось, что пособники из Музарбековых весьма ненадежные, и он перестал брать их на дело. Его главным подельником стал молодой, но очень жестокий Роман Чернышев. В ходе нападений бандиты пускали в ход пистолет CZ vz. 27 и наган с самодельным глушителем, купленный у ленинградских черных копателей.

«Не верите? Клянусь!»

География преступлений, совершенных бандой Мадуева, была обширна: Ленинград, Чечня, Московская, Ростовская и Астраханская области. Словно Ленька Пантелеев — один из самых знаменитых разбойников советской России — Червонец быстро снискал себе славу Робин Гуда времен перестройки.

Поначалу он действительно грабил исключительно зажиточных людей, а если ошибался при выборе жертвы, мог не только вернуть добычу, но даже подарить букет цветов в качестве извинений. Поговаривали, что после налетов на богачей Мадуев помогал бедным: например, покупал сладости и угощал ими голодных деревенских ребят.

книга «Бандитский Петербург»

Некоторые из потерпевших подтверждали, что Мадуев не был кровожадным и порой совершал весьма неожиданные поступки. Так, в марте 1989 года во время налета на дом семьи Вацуевых в Грозном он защитил юную дочь хозяйки дома, которую хотел изнасиловать его подельник Чернышев.

А в мае 1989 года его банда напала на дом жившей в Подмосковье семьи Ребровых. Когда у перепуганного хозяина дома случился сердечный приступ, Мадуев решил помочь своей жертве.

Мадуев поднял руку, сказал: «Я вызову скорую. Не верите?» И поклялся в этом

Забрав у Ребровых колье, бриллиантовые кольца и серьги, Червонец слово сдержал — зашел в аптеку и вызвал скорую. Немногим позже пожалел он и беременную жену коммерсанта, у которого вместе с бандой забрал пять видеомагнитофонов. Женщина умоляла оставить ей хоть один — и Червонец согласился.

«Их пожарили на огне»

Порой случалось так, что добыча сама шла в руки Мадуева. Например, отдыхая на юге, он зашел в ресторан пообедать, но мест там не оказалось. Хамоватая женщина-администратор грубо потребовала от бандита уйти, а тот обратил внимание на ее полный золотых коронок рот и понял, что деньги у нее водятся.

Тогда Червонец проследил за женщиной, узнал, где та живет, а потом ночью проник в ее дом

Он связал хозяйку и с большим трудом смог унести многочисленные ценности, которые нашел. Впрочем, несмотря на репутацию благородного разбойника, порой Мадуев делал вещи, плохо соотносящиеся с ней.

Однажды в окрестностях Ленинграда он поймал 12-летнего подростка и, приставив к его боку ствол пистолета, приказал тому идти домой. Дверь открыла мать мальчика — на глазах у нее бандит приставил пистолет к голове сына и потребовал деньги.

Мадуев сказал: «Я его сейчас буду расстреливать». Тогда мать бросилась к сыну и произнесла: «Расстреливай нас двоих»

Когда женщина отдала все свои сбережения, Червонец отпустил подростка. Но в начале 1989 года разбойник все-таки обагрил руки кровью: вместе с подельниками он залез в дом жителей Астраханской области Айвазовых. Супруги подняли шум и были застрелены. К слову, накануне нападения Мадуев, пользуясь украденным журналистским удостоверением на имя Владимира Шпака, даже побеседовал с соседями Айвазовых, чтобы узнать их достаток.

А в июне 1989 года банда Мадуева начала присматриваться к дому кооператора Романа Шалумова, который вместе с женой и годовалым сыном Мишей жил в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.

Главарь банды узнал, что семья собрала 92 тысячи рублей, которые хотела потратить на покупку нового дома

6 июня 1989 года, одолжив у мужа сестры белую «Волгу», Мадуев со своей бандой подъехал к дому Шалумовых. Ворвавшись, налетчики стали искать деньги, которые в конце концов нашли в багажнике машины главы семейства. Когда Шалумов попытался отнять сумку с деньгами, его без раздумий застрелили. Потом бандиты задушили и жену Романа.

телепередача «Следствие вели...»

Забрав все ценности, разбойники облили дом Шалумовых бензином и подожгли — в огне погиб годовалый Миша, спавший на втором этаже.

"Приехала домой, смотрю — около нашего дома стоит скорая помощь. Говорю: «Что такое, мой дом сгорел?» Люди плачут, говорят: «Твоего сына, сноху и внука избили, пожарили на огне»"

Охотники на золото

Позже на следствии Червонец утверждал: он позволил подельникам спалить дом потому, что не знал о малыше, который спал на втором этаже. По словам разбойника, он хорошо относился к детям: когда его банда 5 сентября ворвалась в квартиру ленинградцев Соколовых, то не тронула их сына, приказав тому накрыться одеялом с головой и ждать.

Этот налет принес группировке Червонца 8000 рублей. Следующей жертвой стал директор фабрики по производству чулок, затем — бригадир «наперсточников» и несколько мелких коммерсантов.

11 октября 1989 года Мадуев и Чернышев вломились в квартиру жительницы Ленинграда Анны (по другим данным, Розы) Юрих, которая торговала золотом и славилась своим достатком.

Она даже могла позволить себе гувернантку, которая и открыла дверь бандитам

Юрих, у которой разбойники похитили 134 тысячи рублей и 1,5 килограмма золотых украшений, пыталась сбежать из квартиры, была ранена Червонцем и скончалась два месяца спустя. А свое последнее убийство Мадуев совершил в Ташкенте — туда в компании верного Чернышева он прибыл 7 января 1990 года.

Наведавшись в дом к местному уголовнику Бруснецову, грабители в вежливой и бескомпромиссной форме потребовали от него отдать все деньги. Тот оказался крепким орешком — началась драка

В какой-то момент противники взялись за пистолеты — драка переросла в перестрелку. Пожилая мать Бруснецова была ранена в грудь и голову. А Чернышев застрелил Бруснецова, но и сам был тяжело ранен.

Мадуев подошел к лежащему подельнику, снял с него золотой крестик, попрощался и выстрелил

Добив сообщника, Червонец отправился на железнодорожный вокзал, чтобы добраться до Москвы. Бандит не знал, что после убийства швейцара Лютвинского (речь о нем шла в начале статьи) милиционеры нашли водителя такси, который возил Мадуева по Ленинграду. Шофер припомнил, как Червонец вместе с Чернышевым обсуждали грядущее путешествие в Ташкент.

Тогда оперативники устроили засаду на железнодорожном вокзале города. И 8 января 1990 года, когда бандит садился в купе поезда, они узнали его по фотороботу и скрутили.

Ход гранатой

Но просто так сдаваться Червонец не собирался — его не остановило даже то, что один из оперативников наручниками пристегнул его кисть к своей. Свободной рукой Мадуев достал из кармана гранату, зубами выдернул чеку и, угрожая взрывом, потребовал вызвать к нему для переговоров министров и прокурора.

Public Domain / Wikimedia

Разбойник разрешил доставить себя в отделение и там приказал оперативникам сжечь важную улику — его записную книжку. И пока милиционеры всячески отвлекали Червонца, на место прибыл снайпер. Он ранил бандита в руку, и тот выронил гранату. Ее сразу же подхватил один из оперативников и попытался выбросить в открытое окно.

Но к своему ужасу он промахнулся, граната попала в раму, отскочила и упала на пол. Однако все обошлось — граната оказалась учебной.

Как выяснилось, Мадуеву продали четыре боевых гранаты и пятую учебную. А он ее считал боевой. Он разобиделся на людей, которые продали ему недействующую гранату, и сдал их

В столицу подозреваемого в десяти убийствах бандита везли под усиленным конвоем: ходили разговоры, что однажды Червонец уже сбегал от милиционеров, заперев их в камере. Но в этот раз все прошло четко — и разбойник оказался в камере-одиночке для смертников знаменитого СИЗО «Бутырка».

Некоторое время спустя во время обхода в камере Червонца нашли моток бельевой веревки, которую он приготовил для побега. Чтобы лишить бандита малейших шансов на него, Мадуева решили перевести в петербургский СИЗО «Кресты», откуда не сбегал ни один арестант.

К прибытию Червонца там специально для него оборудовали комнату с прочной железной клеткой — для проведения допросов и очных ставок. Вот только арестант не собирался задерживаться в «Крестах», о чем прямо заявил начальнику СИЗО Степану Демчуку.

«Червонец любил красивых женщин»

В тот момент никто не принял слова Мадуева всерьез — как показало время, это было ошибкой. 3 мая 1991 года, когда бандита собирались везти на судебные слушания в Москву, он неожиданно для конвоя выхватил из-за пазухи наган и открыл стрельбу.

Мадуев произвел предупредительный выстрел вверх и приказал всем встать к стене. Чтобы пресечь сопротивление со стороны сотрудников изолятора и конвоя, он поочередно направлял на них оружие

Все произошло в тюремном коридоре: ранив в живот майора Егорова, Червонец попытался было прорваться к выходу, но был остановлен подоспевшим автоматчиком. Тогда бандит начал отстреливаться, спрятавшись в небольшом закутке, однако наган раз за разом давал осечки.

Бросив оружие на пол, Червонец сдался. Позже выяснилось, что везти его в Москву должны были в субботу, 4 мая, на что и надеялся Мадуев — в выходные дни сотрудников в «Крестах» должно было быть меньше.

Расследование инцидента обернулось шокирующим открытием: как оказалось, наган пронесла в СИЗО и передала Мадуеву следователь по особо важным делам Наталья Воронцова — влюбленная в арестанта начальник штаба следственной группы. К слову, женщины вообще были главной слабостью Червонца. И те отвечали взаимностью — им нравился начитанный, непьющий и спортивный мужчина.

Червонец любил красивых женщин. Тонко играя на эмоциях и чувствах, каждой своей спутнице он умел внушить веру в то, что она для него единственная. С каждой был щедр и обходителен, кружа головы и вызывая словами и манерами любовный жар в женских сердцах

Не устояла перед чарами бандита и Воронцова. Оружие она пыталась достать, связавшись с сестрой Мадуева Людмилой, но та ничем помочь не смогла. Тогда Воронцова на свой страх и риск похитила наган из сейфа своего коллеги Леонида Прошкина. Это был тот самый револьвер, из которого Мадуев расстреливал жертв в Ленинграде и Ташкенте.

телепередача «Следствие вели...»

Выяснилась и причина, по которой наган давал осечки — следователь достала патроны разных калибров и не все из них подходили к револьверу.

«Полюбишь меня — погубишь себя»

Любовную связь с Воронцовой и ее активное участие в организации побега подтвердил сам Мадуев. Он согласился встретиться с ней в комнате для допросов — хотел уговорить написать явку с повинной. Но Воронцова стояла на своем и отказывалась от признательных показаний.

Однако ни она, ни Червонец не знали, что в комнате с санкции прокурора была установлена видеокамера. Устройство зафиксировало неуставные отношения Натальи с подследственным: в частности момент, когда Воронцова целовалась с Мадуевым. Поначалу женщина не хотела верить, что возлюбленный сдал ее.

Впрочем, после того, как ей показали запись с камеры и показания Мадуева, Наталья расплакалась и во всем созналась. Она объяснила, мол, хотела помочь Сергею потому, что на него пытались «повесить» те преступления, которые он не совершал. Бандит действительно взял на себя чужие дела — он договорился об этом со знакомыми криминальными авторитетами.

телепередача «Следствие вели...»

Червонец объяснял это тем, что ему в любом случае светила бы «вышка». Взамен авторитеты обещали помочь Мадуеву выбраться на свободу, но свое слово так и не сдержали. Тогда он попытался откреститься от чужих преступлений, но следователи не хотели его слушать — за исключением Воронцовой.

В своих чувствах к Мадуеву следователь так и не призналась. Одна из двух татуировок Мадуева, которая гласила «Полюбишь меня — погубишь себя», оказалась для Воронцовой пророчеством: в апреле 1992 года женщина была приговорена к семи годам лишения свободы. Пять из них она провела в женской колонии общего режима, расположенной в поселке городского типа Ульяновка (Ленинградская область). После освобождения Наталья уехала на Украину и стала адвокатом.

Хлебный пистолет

Едва утих шум вокруг попытки побега из «Крестов», как Мадуев попытался бежать вновь. На этот раз он умудрился слепить из хлеба пистолет, который выкрасил золой.

"Макет браунинга. Причем так мастерски сделан, что на расстоянии двух метров ты уже не отличишь — действительно, как пистолет. Он украл у нас скрепочку. Эту скрепочку туда вставил. То есть полная иллюзия пистолета"

Но испугать тюремщиков Червонцу не удалось — он так усердно размахивал «оружием», что у него внезапно отвалился ствол. Впрочем, и на этом неугомонный бандит не остановился: в сентябре 1994 года он решился на третью попытку побега при помощи подкупленных контролера Романа Кумачева и надзирателя Виктора Исакова.

Они пронесли арестанту с воли настоящий «джентльменский набор» от чеченского авторитета Джапара Ухаева — пистолет ТТ с глушителем, два полных патронов магазина к нему, нож, набор отверток и гаечных ключей, цемент, радиотелефон, дубликаты ключей от камеры и 3000 долларов.

По некоторым данным, помощь чеченца была далеко не безвозмездной. Червонец якобы пообещал ему устранить конкурента — авторитета Сергея Мискарева по кличке Бройлер

Но попытка побега закончилась провалом: по одним данным, тайник нашли надзиратели во время обхода. По другим, Мадуева задержали в тот момент, когда, разобрав смотровое окошко, он успел наполовину вылезти из камеры.

«Все мы умрем»

Припертый к стенке доказательствами вины, контролер Кумачев заявил, что Мадуев его загипнотизировал. Впрочем, уловка не сработала — он все равно получил четыре года тюрьмы. Надзиратель Исаков отделался годом лишения свободы. Между тем Мадуев сдал чеченского авторитета Ухаева, который получил два года и четыре месяца лишения свободы.

После этого инцидента Червонца из «Крестов» перевели в СИЗО на Шпалерной, откуда тот снова попытался сбежать. Бандит уговорил одну из заключенных, которая трудилась хозрабочей, отдать ему пилочку для ногтей. С ее помощью он попытался перепилить оконную решетку, но за этим занятием его застали надзиратели.

телепередача «Следствие вели...»

Тогда арестанта перевели в другую камеру, где он под неусыпным контролем пробыл до самого суда. Во время слушаний его охраняли около 20 автоматчиков и служебный ротвейлер. Они не только сдерживали Червонца от возможных попыток побега, но и должны были при необходимости предотвратить самосуд — в зале было много родственников жертв банды Мадуева. Между тем сам главарь в том, что его приговорят к расстрелу, даже не сомневался.

Страха перед ожидающим меня приговором нет ни грамма. Есть чувство сожаления, что я что-то не так делал. А страха нет. Все мы смертные, я должен умереть, вы. Все мы умрем

10 июля 1995 года, изучив 85 томов уголовного дела, суд приговорил Сергея Мадуева сразу к двум высшим мерам наказания. Свой вердикт 39-летний бандит выслушал вполне спокойно, после чего заявил: «Спасибо! Всем удачи и счастья!» Его подельники Приходько и братья Музарбековы отделались внушительными тюремными сроками. Но расстрелять Мадуева не успели — в России вступил в силу мораторий на смертную казнь.

Клад Червонца

Этапом Сергей был доставлен в тюрьму Новочеркасска, руководство которой было наслышано о его склонности к побегам. Камеру-одиночку, в которой разметили Мадуева, оснастили видеонаблюдением и установили там прослушку. Надзиратели были обязаны каждые полчаса смотреть в глазок, а на прогулки его выводили под усиленной охраной.

Однако Мадуев бежать уже не пытался — он очень плохо чувствовал себя из-за сахарного диабета, много спал и постоянно читал книги.

Я очень тяжело переношу одиночество. Если бы не книги, которые дают здесь читать, мне кажется, что в Новочеркасской тюрьме я бы сошел с ума

Отбывая срок, осужденный давал интервью бесконечному потоку журналистов. Впрочем, в них без ответа остался вопрос, куда пропала большая часть награбленного Мадуевым добра. Поговаривали, что бандит закопал его на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Но следователи утверждают, что клад Червонца — не более чем легенда, а всю свою добычу разбойник успел потратить на красивую жизнь.

1 ноября 2000 года Сергея Мадуева перевели в колонию особого режима «Черный дельфин» в Соль-Илецке, где он провел последний месяц своей жизни. Его сокамерниками были двое выходцев с Кавказа, которые ухаживали за Червонцем, когда тот слег после обострения сахарного диабета.