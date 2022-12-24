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3 часа назад

Названа «пятая стихия» москвичей в позапрошлом веке

Мослента

«Пятую стихию» москвичей в позапрошлом веке называет «Мослента» в большом материале. Стало известно, что писатель Иван Кокорев считал ею чай.

Названа «пятая стихия» москвичей в позапрошлом веке
Фото: МослентаМослента

«Во всякий час, во всякое время года у истого москвича чай предлагается каждому гостю, так что во многих домах, кроме обычных двух раз, утром и вечером, его пьют столько, что и счет потеряешь», — делился он наблюдениями в первой половине XIX века.

Исходя из его записей, столичные жители пили чай и в мороз, чтобы согреться, и в 20-градусное тепло для «прохлаждения».

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