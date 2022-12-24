Мужчина, которому не везло в лотереях, выиграл 35 млн рублей

Житель штата Мэриленд в США, которому не везло в лотереях, выиграл 500 тысяч долларов (около 35 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

Мужчине долгое время не везло в моментальных лотереях, пока однажды не поддался на уговоры своего приятеля и не купил очередной лотерейный билет за 20 долларов. И когда он снял защитный слой, мужчина осознал, что стал одним из победителей лотереи.