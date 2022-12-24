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2 часа назад

Мужчина, которому не везло в лотереях, выиграл 35 млн рублей

Мария Иглина

Житель штата Мэриленд в США, которому не везло в лотереях, выиграл 500 тысяч долларов (около 35 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

Мужчина, которому не везло в лотереях, выиграл 35 млн рублей
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Мужчине долгое время не везло в моментальных лотереях, пока однажды не поддался на уговоры своего приятеля и не купил очередной лотерейный билет за 20 долларов. И когда он снял защитный слой, мужчина осознал, что стал одним из победителей лотереи.

Американец купил шесть лотерейных билетов и шесть раз выиграл

Американец рассказал, что выигранную сумму он положит на свой счет, и в будущем планирует на часть выигрыша съездить в отпуск.

Ранее женщина выиграла более миллиона долларов и раздала деньги.

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