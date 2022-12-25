Почему у кошек растяжка лучше, чем у собак?

Конечно, все понимают, что потребности в питании или внешний вид кошек и собак различаются, но задумывались ли вы когда-либо о разнице между двумя видами животных в спортивном плане? Как долго и насколько быстро они умеют бегать? Кто из них более гибкий? Оказывается, между самыми популярными домашними любимцами есть несколько интересных анатомических различий.

Фото: Petstory Petstory

Почему кошки такие гибкие

Видео дня

Кошки, как мы знаем, исторически не охотились стаями и не старались загонять добычу до изнеможения. Наших пушистых друзей можно скорее назвать одиночками, полагающимися на скрытность, эффект неожиданности и гибкость. По оценкам учёных, из положения сидя кошки могут запрыгнуть на высоту, в 9 раз превышающую их собственный рост. А при падении домашние любимцы умеют резко менять направление движения и уворачиваться так, чтобы приземлиться на четвереньки. Как они это делают?!

Дело в том, что позвоночник кошки гораздо более гибкий, чем у собак. Их кости обладают гораздо большей эластичностью в районе межпозвоночных дисков, а сами позвонки менее плотно соединены между собой. Кроме того, таз и плечи кошки более свободно прикреплены к позвоночнику, чем у собак, поэтому часто усатые-полосатые избегают многих проблем со спиной, свойственных другим питомцам.

Всё дело в затылочной связке!

Выйная (или затылочная) связка прикрепляет голову к позвоночнику и часто встречается у животных, бегающих на далёкие расстояния. Например, такая связка есть у собак и лошадей. Она позволяет поддерживать голову без использования мышц — это экономит энергию и делает животных более выносливыми.

В то же время, многие знают, что собаки издревле полагались на собственное чутьё, чтобы исследовать мир или охотиться на добычу на больших расстояниях. Кошачьи, наоборот, используют собственный слух и зрение, чтобы обнаружить добычу и атаковать вблизи.

По мере того, как «друзья человека» развивали более длинные ноги, носы и шеи, им понадобилась затылочная связка, чтобы экономить энергию, сохраняя позу «нос к земле» и преследуя запахи долгие километры. Палеонтологи Ричард Тедфорд и Сяомин Ван пишут, что хотя со временем собаки потеряли ловкость передних конечностей и развили относительно слабые мышцы шеи, необходимые для того, чтобы иметь возможность эффективно охотиться в одиночку, они компенсировали это тем, что научились работать в команде.

У собак, лошадей и людей есть затылочные связки, помогающие бегать на длинные дистанции. Знаете, у кого их нет? У кошек.

Кто быстрее — собаки или кошки

Благодаря врождённой гибкости, кошки могут буквально растягивать своё тело и бежать с шагом, в три раза превышающим длину их туловища. Гибкий позвоночник, мощные мышцы и втягивающиеся/удлиняющиеся коготки, обеспечивающие идеальное сцепление с поверхностью, — всё это помогает нашим усатым-полосатым достигать скорость вплоть до 50 км/час. Не зря гепард считается самым быстрым животным в мире! Однако кошки могут поддерживать такую активность лишь в течение очень коротких периодов времени, что делает их великолепными спринтерами, но не лучшими бегунами на длинную дистанцию.

Некоторые собаки, например, грейхаунды могут развить скорость вплоть до 70 км/час (максимальная зарегистрированная скорость — 67,32 км/час). Но как и кошки, поддерживать этот высокий ритм собаки могут лишь на небольших расстояниях. Средняя же скорость собак примерно равна человеческой и составляет 10-15 км/час. Но поскольку собаки — истинные марафонцы, бежать они могут очень долго и на большие расстояния, чего не могут делать кошки (да и честно говоря, думаем, что они этого не очень-то и хотят).