Знаменитый предсказатель сделал прогноз на 2023 год

Ректор Академии астрологии Михаил Левин рассказал, что 2023 год будет более спокойный, чем 2022-й. Негативных событий станет куда меньше, но и позитивных будет немного.

«В 2023 году тройка смягчит много чего. Она дает позитивную динамику, смягчает противоречия. По-настоящему кризис закончится только в 2025 году», – говорит Левин.

В феврале стоит ожидать равновесия. Это явление, по словам астролога, удерживало мир в стабильности с 1943 по 1991 год. Сейчас этот аспект возвращается и продержит мир в равновесии до 2039 года. Обстановка станет более устойчивой, но все будут жить с предчувствием, что завтра мир обрушится.

«Я думаю, что сейчас, после серьезной тряски 2022 года, начнет возвращаться общемировая стабильность», – считает астролог.