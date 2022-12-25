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47 минут назад

Знаменитый предсказатель пообещал миру стабильность в 2023 году

РИА "ФедералПресс"

Ректор Академии астрологии Михаил Левин рассказал, что 2023 год будет более спокойный, чем 2022-й. Негативных событий станет куда меньше, но и позитивных будет немного.

Знаменитый предсказатель сделал прогноз на 2023 год
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В 2023 году тройка смягчит много чего. Она дает позитивную динамику, смягчает противоречия. По-настоящему кризис закончится только в 2025 году», – говорит Левин.

В феврале стоит ожидать равновесия. Это явление, по словам астролога, удерживало мир в стабильности с 1943 по 1991 год. Сейчас этот аспект возвращается и продержит мир в равновесии до 2039 года. Обстановка станет более устойчивой, но все будут жить с предчувствием, что завтра мир обрушится.

«Я думаю, что сейчас, после серьезной тряски 2022 года, начнет возвращаться общемировая стабильность», – считает астролог.

Предсказатель говорит, что она будет скорее напряженная, но такое положение дел убережет мир от катастроф. Уже в 2023 году все заметят, что обстановка стала более спокойной, сообщает prozvezd. Ранее «ФедералПресс» писал о предсказании Матроны Московской на 2023 год. Провидица считала, что будет все меньше порядочных и честных людей.

Истории,Михаил Левин,
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