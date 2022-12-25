Рождественские святки: история и традиции

В христианской традиции святки - период, который наполнен гуляниями, ярмарками и празднествами.

Фото: Маковский К. Е. «Святочные гадания». 1900-е годы Маковский К. Е. «Святочные гадания». 1900-е годы

Первые упоминания о святках относятся к IV веку. Тогда греческие христиане в течение двух недель после Рождества проводили народные гуляния. В это время разрешалось принимать в пищу мясо и рыбу после воздержания во время поста.

Во время святок было принято разводить костры, символизирующие Вифлеемскую звезду, огонь в них поддерживали до Крещения. Люди посещали храмы, проходили обряд причастия. На стол обязательно подавали традиционную кутью – кашу из ячменя с добавлением меда и изюма. На столах присутствовали 12 блюд, символизирующие апостолов, а также напиток узвар из сухофруктов или шиповника.