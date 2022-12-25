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1 час назад

Рождественские святки: история и традиции

Прецедент ТВ

В христианской традиции святки - период, который наполнен гуляниями, ярмарками и празднествами.

Рождественские святки: история и традиции
Фото: Маковский К. Е. «Святочные гадания». 1900-е годыМаковский К. Е. «Святочные гадания». 1900-е годы

Первые упоминания о святках относятся к IV веку. Тогда греческие христиане в течение двух недель после Рождества проводили народные гуляния. В это время разрешалось принимать в пищу мясо и рыбу после воздержания во время поста.

Во время святок было принято разводить костры, символизирующие Вифлеемскую звезду, огонь в них поддерживали до Крещения. Люди посещали храмы, проходили обряд причастия. На стол обязательно подавали традиционную кутью – кашу из ячменя с добавлением меда и изюма. На столах присутствовали 12 блюд, символизирующие апостолов, а также напиток узвар из сухофруктов или шиповника.

Одно из любимых развлечений молодежи во время святок – колядование. Молодые люди рядились в шкуры животных или наряжались мифическими персонажами, разрисовывали лица и с девушками ходили по улицам с песнями во славу Рождества. Они заходили за угощениями в дома, где горел свет, а хозяева не могли отказывать.

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