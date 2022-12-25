Католический священник раскрыл светский смысл Рождества

Горбунов уточнил, что в Рождестве есть и религиозное, и светское измерения. Иногда людям больше нравится ходить по магазинах, смотреть на праздничные украшения и чувствовать атмосферу праздника. При этом каждый может выбирать то, что ему нравится больше.