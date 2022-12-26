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3 часа назад

В Индии создали гигантского Санта-Клауса из песка и помидоров

Газета.Ruиещё 3

Скульптор и художник Сударсан Паттнаик из Индии, попавший в 2012 году в книгу рекордов Гинесса за создание самого высоко замка из песка, на этот раз сделал гигантскую скульптуру Санта-Клауса из песка и томатов. Об этом Паттнаик сообщил в Twitter.

В Индии создали гигантского Санта-Клауса из песка и помидоров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Высота индийского Санта-Клауса составляет 8,2 метра, а ширина — 18,2 метра. Известно, что над созданием скульптуры также трудились 15 учеников Паттнаика.

«Самый большой в мире песочно-томатный #Санта-Клаус весом 1,5 тонны установлен на пляже Гопалпур в Индии. #MerryChristmas2022», — написал в соцсетях художник.

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