В Индии создали гигантского Санта-Клауса из песка и помидоров

Скульптор и художник Сударсан Паттнаик из Индии, попавший в 2012 году в книгу рекордов Гинесса за создание самого высоко замка из песка, на этот раз сделал гигантскую скульптуру Санта-Клауса из песка и томатов. Об этом Паттнаик сообщил в Twitter.
Высота индийского Санта-Клауса составляет 8,2 метра, а ширина — 18,2 метра. Известно, что над созданием скульптуры также трудились 15 учеников Паттнаика.
«Самый большой в мире песочно-томатный #Санта-Клаус весом 1,5 тонны установлен на пляже Гопалпур в Индии. #MerryChristmas2022», — написал в соцсетях художник.