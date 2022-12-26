Как 210 лет назад закончилась Отечественная война 1812 года

210 лет назад через реку Неман переправился последний французский солдат и таким образом вся армия покинула пределы Российской империи. Отечественная война 1812 года завершилась полным разгромом войск Наполеона. За полгода от великой полумиллионной армии не осталось практически ничего.

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Случилось это 26 декабря по старому стилю, как раз в Рождественскую ночь. Накануне русские войска заняли последние пограничные города Брест и Белосток. Генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов издал приказ по армии, в котором поздравил с изгнанием французов «из пределов государства Российского», а император Александр I выпустил манифест с благодарственным словом к русскому народу. То, что случилось это в канун Рождества считалось божьим предзнаменованием и отмечалось именно в этот день по Юлианскому календарю вместе с главным церковным праздником вплоть до революции 1917 года.

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Еще полгода назад, 24 июня, тот же Неман перешла самая большая армия, которую когда-либо видела Европа – 600 тысяч человек. Наполеон назвал войну «вторым польским походом», по-хамски намекая, что никакой России не существует. Однако в «несуществующей» стране столкнулся с таким сопротивлением народа, что тут же начал терять свои силы.

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Здесь он так и не сумел добиться никакой решительной победы, единственным сражением, которое он выиграл, беспрекословно признается лишь Смоленское и за счет многократного численного превосходства. Да и то там не сумел добиться поставленной задачи – разгрома русской армии.

Среди приписанных побед Наполеона числится и сражение при Бородино. Но лишь потому, что Кутузов, желая сохранить армию, дал приказ к отступлению. Военные историки определяют итог как «боевая ничья». Но при этом все признают, что если бы битва продолжилась, то победа Наполеона оказалась бы пирровой. Впоследствии он сам писал: «Я должен был умереть после Бородино».

Вступив в Москву, император очень быстро понял, что не добился ничего. Его встретила совершенно обезлюдевшая столица – все жители покинули город, а сам он дотла сгорел. Сражаться пришлось не только с регулярной армией, но и партизанами, даже крестьяне взялись за дубину. Уже через несколько недель он стал отчаянно искать мира, но все его послания к Александру I остались без ответа. Наполеон понял, что проиграл и начал отступление.

Он думал пройти по новой, еще не разоренной им дороге, но ему не дали – сражение под Малоярославцем показало, что никакого разгрома русской армии не было и в помине, а сама она стала только сильнее. Отступление ускорялось, как и потери, уже при переправе через Березину французская армия насчитывала не более 50 тысяч человек вместе с обозом и неструктурированными остатками уничтоженных ранее полков – менее десяти процентов от армии вторжения.

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Но и эти остатки были почти полностью уничтожены, Клаузевиц называл цифру в 21 тысячу человек, Кутузов в своем донесении императору оценивал в 29 тысяч. Это был такой разгром, что во французском языке слово «березина» теперь означает полный, абсолютный крах.

С этого момента отступления больше не было – бегство. Убежал и Наполеон, который покинул армию еще до Березины – все же он был совсем не дурак и мог объективно оценивать свое положение.

Самое удивительное в этой истории, что Европа вообще не знала про поражения Наполеона. Там были уверены, что он продолжает победное шествие и покоряет варваров-русских! Даже в захваченном Наполеоном русском городе Вильно (Вильнюс), предавшее русских дворянство, ничего не знала о поражении своего кумира.

Виновником такого положения был Юг-Бернар Маре, журналист и дипломат, а в 1811–1813 годах министр иностранных дел Наполеона. Он тщательно следил, чтобы никакая информация не проникала, на страницах газет сообщалось только о победах, а когда их не было, то просто сочиняли. И даже по случаю «побед» устраивал молебны и праздники. Если прибавить к этому, что наполеоновская полиция работала превосходно, мгновенно отлавливая всех «болтунов», то благостную картину вполне удавалось поддерживать.

Тем более, что сам Маре весь поход находился в Вильно, поближе к императору, но так чтобы быть недалеко от подконтрольных земель. Поэтому, когда до Вильно дошла информация, что генерал Чичагов взял расположенный, в общем-то недалеко, Минск и началась паника, то просто всем сказал и велел написать в газетах, что это всего лишь подготовленная Наполеоном ловушка для русских войск.