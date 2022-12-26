Как 210 лет назад закончилась Отечественная война 1812 года

210 лет назад через реку Неман переправился последний французский солдат и таким образом вся армия покинула пределы Российской империи. Отечественная война 1812 года завершилась полным разгромом войск Наполеона. За полгода от великой полумиллионной армии не осталось практически ничего.
Случилось это 26 декабря по старому стилю, как раз в Рождественскую ночь. Накануне русские войска заняли последние пограничные города Брест и Белосток. Генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов издал приказ по армии, в котором поздравил с изгнанием французов «из пределов государства Российского», а император Александр I выпустил манифест с благодарственным словом к русскому народу. То, что случилось это в канун Рождества считалось божьим предзнаменованием и отмечалось именно в этот день по Юлианскому календарю вместе с главным церковным праздником вплоть до революции 1917 года.
Еще полгода назад, 24 июня, тот же Неман перешла самая большая армия, которую когда-либо видела Европа – 600 тысяч человек. Наполеон назвал войну «вторым польским походом», по-хамски намекая, что никакой России не существует. Однако в «несуществующей» стране столкнулся с таким сопротивлением народа, что тут же начал терять свои силы.
Здесь он так и не сумел добиться никакой решительной победы, единственным сражением, которое он выиграл, беспрекословно признается лишь Смоленское и за счет многократного численного превосходства. Да и то там не сумел добиться поставленной задачи – разгрома русской армии.
Среди приписанных побед Наполеона числится и сражение при Бородино. Но лишь потому, что Кутузов, желая сохранить армию, дал приказ к отступлению. Военные историки определяют итог как «боевая ничья». Но при этом все признают, что если бы битва продолжилась, то победа Наполеона оказалась бы пирровой. Впоследствии он сам писал: «Я должен был умереть после Бородино».
Вступив в Москву, император очень быстро понял, что не добился ничего. Его встретила совершенно обезлюдевшая столица – все жители покинули город, а сам он дотла сгорел. Сражаться пришлось не только с регулярной армией, но и партизанами, даже крестьяне взялись за дубину. Уже через несколько недель он стал отчаянно искать мира, но все его послания к Александру I остались без ответа. Наполеон понял, что проиграл и начал отступление.
Он думал пройти по новой, еще не разоренной им дороге, но ему не дали – сражение под Малоярославцем показало, что никакого разгрома русской армии не было и в помине, а сама она стала только сильнее. Отступление ускорялось, как и потери, уже при переправе через Березину французская армия насчитывала не более 50 тысяч человек вместе с обозом и неструктурированными остатками уничтоженных ранее полков – менее десяти процентов от армии вторжения.
Но и эти остатки были почти полностью уничтожены, Клаузевиц называл цифру в 21 тысячу человек, Кутузов в своем донесении императору оценивал в 29 тысяч. Это был такой разгром, что во французском языке слово «березина» теперь означает полный, абсолютный крах.
С этого момента отступления больше не было – бегство. Убежал и Наполеон, который покинул армию еще до Березины – все же он был совсем не дурак и мог объективно оценивать свое положение.
Самое удивительное в этой истории, что Европа вообще не знала про поражения Наполеона. Там были уверены, что он продолжает победное шествие и покоряет варваров-русских! Даже в захваченном Наполеоном русском городе Вильно (Вильнюс), предавшее русских дворянство, ничего не знала о поражении своего кумира.
Виновником такого положения был Юг-Бернар Маре, журналист и дипломат, а в 1811–1813 годах министр иностранных дел Наполеона. Он тщательно следил, чтобы никакая информация не проникала, на страницах газет сообщалось только о победах, а когда их не было, то просто сочиняли. И даже по случаю «побед» устраивал молебны и праздники. Если прибавить к этому, что наполеоновская полиция работала превосходно, мгновенно отлавливая всех «болтунов», то благостную картину вполне удавалось поддерживать.
Тем более, что сам Маре весь поход находился в Вильно, поближе к императору, но так чтобы быть недалеко от подконтрольных земель. Поэтому, когда до Вильно дошла информация, что генерал Чичагов взял расположенный, в общем-то недалеко, Минск и началась паника, то просто всем сказал и велел написать в газетах, что это всего лишь подготовленная Наполеоном ловушка для русских войск.
Так вот в Европе и были уверены, что император занят исполнением «хитрого плана». Пока русские войска, к их искреннему изумлению, не вошли в Европу. А случилось это как раз 210 лет назад. С этого момента война, которая стала Отечественной, завершилась и начался освободительный Зарубежный поход русской армии, который поднимет мощь и авторитет России на небывалую доселе высоту.