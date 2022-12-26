Женщина украла у подруги деньги из-за оскорбления ее мамы

В Шанхае женщина притворилась ведущим популярного шоу, чтобы выманить у подруги 287 тыс. долларов — около 18 млн рублей, так как ее мать оскорбила китаянку, сообщает NextShark.

По предварительным данным, в Шанхае женщина сказала знакомой своей дочери, что она никогда не выйдет замуж из-за своего финансового состояния. Тогда китаянка решила проучить обидчицу и рассказала ей, что у нее есть знакомый — популярный телеведущий, — которого она может познакомить с ее дочерью.

После этого китаянка создала фейковый аккаунт, с которого написала подруге. Отношения девушки и «популярного телеведущего» быстро стали романтическими.

Потерпевшая несколько раз пыталась назначить личную встречу со своим новым знакомым, но по разным причинам этого не происходило. Тогда девушка начала что-то подозревать и поделилась этим с подругой, которая убедила ее продолжить отношения.

Подозреваемая призналась, что она не планировала обманывать подругу, но кризис 2018 года и болезнь заставили ее начать просить деньги от имени телеведущего. Подруга с радостью одалживала деньги, как она думала, своему молодому человеку. В какой-то момент ей пришлось влезть в долги. Причиненный ущерб оценивается примерно в 18 млн рублей.