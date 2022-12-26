Рождество — культурный или религиозный праздник

Рождество — теперь не только религиозный праздник, и отмечать его может каждый. В современном мире это скорее культурный феномен. И вообще Рождество во многом связано не только с христианской традицией, но и с язычеством. Делимся интересными фактами об этом празднике.

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Как связаны Христианство и язычество

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Рождество — один из главных христианских праздников в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме. Историки до сих пор не могут договориться о точной дате этого праздника. В современных исследованиях даты рождения Иисуса находятся в интервале между 12 г. до н. э. до 7 г. н. э., когда проводилась единственная перепись в этот период. Датой празднования Рождества в католической традиции считают 25 декабря — ее указал Секст Юлий Африкан в летописи 221 года.

Так, Рождество стали отмечать в ночь с 24 на 25 декабря. И делают это не только католики, но и протестанты, живущие по григорианскому календарю. А Рождество, которое называют «православным», приходится на ночь с 6 на 7 января. Тогда отмечают четыре Православные церкви — Русская, Грузинская, Иерусалимская и Сербская. Кроме них, в это время Рождество празднуют афонские монастыри. Разные даты Рождества объясняются разными системами летоисчисления (григорианский и юлианский календари).

Считается, что традиция праздновать Рождество распространилась вместе с христианской верой. Хотя в язычестве этот праздник связан с зимним солнцестоянием, и на самом деле первые христиане не отмечали Рождество. В «Новой католической энциклопедии» говорится, что рождественское празднование было введено не раньше 243 года нашей эры — это через сто лет после смерти последнего апостола.

Выбранное время года, начинающееся за неделю до Рождества, соответствует языческому Сатурналию. Это праздник в честь Сатурна, римского бога земледелия. Две традиции Сатурналия включают дарение подарков и сказочные световые представления. Историки также связывают 25 декабря с римским праздником dies natalis solis invicti («днем рождения непобедимого солнца»).

Вот еще один интересный факт. Дохристианские германские народы, в том числе англосаксы и скандинавы, отмечали зимний праздник Йоль, проводившийся в период с конца декабря по начало января, что привело к современному английскому Йолу, который сегодня используется как синоним Рождества. В германоязычных регионах многочисленные элементы современных рождественских народных обычаев произошли от Йоля, включая Святочное полено. С другой стороны, поскольку нет надежных существующих ссылок на рождественское полено до 16 века, сжигание рождественского блока могло быть ранним изобретением христиан, не связанным с языческой практикой.

Некоторые традиции празднования все же связаны с религией. Так, в основе идеи дарения лежит описанная в Евангелие история о трех волхвах, пришедших поклониться Младенцу Иисусу. Они поднесли дары — золото, ладан и смирну. Атрибутом праздника считается наряженное в домах дерево ели — символа жизни и плодородия. В символике Рождества ель трактуется как древо рая и вечной жизни, которую верующий обретает через Нового Адама — Иисуса Христа.