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47 минут назад

Блогерша попросила у отца прибор бренда Dyson и получила пылесос

Lenta.ru

отцом прибор бренда Dyson. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша попросила у отца прибор бренда Dyson и получила пылесос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что на праздник попросила у родственника устройство данной марки, имея в виду популярный мультистайлер Dyson Airwrap. Однако впоследствии оказалось, что мужчина купил дочери вместо фена пылесос указанной фирмы стоимостью более 499 фунтов стерлингов (более 41 тысячи рублей). «Сказала отцу, что хочу прибор Dyson на Рождество, но не уточнила, какой именно», — пояснила инфлюэнсерша, продемонстрировав полученный подарок на размещенных кадрах.

Ролик набрал 5,6 миллиона просмотров. Зрители поделились своим мнением о ситуации в комментариях.

«Миссия успешно провалена», «Это так мило. Мы знаем, что твой отец старался», «Я не пользовалась стайлером Dyson с момента покупки, но без данного пылесоса не могу жить», — заявили они.

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