Блогерша попросила у отца прибор бренда Dyson и получила пылесос

Девушка рассказала, что на праздник попросила у родственника устройство данной марки, имея в виду популярный мультистайлер Dyson Airwrap. Однако впоследствии оказалось, что мужчина купил дочери вместо фена пылесос указанной фирмы стоимостью более 499 фунтов стерлингов (более 41 тысячи рублей). «Сказала отцу, что хочу прибор Dyson на Рождество, но не уточнила, какой именно», — пояснила инфлюэнсерша, продемонстрировав полученный подарок на размещенных кадрах.