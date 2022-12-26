Обезьяна украла полную сумку денег и сбросила ее с обрыва

Обезьяна в национальном парке Као Пхра Вихан в провинции Сисакет на северо-востоке Таиланда украла у туристки сумку с крупной денежной суммой и сбросила ее с обрыва. Об этом сообщает The Thaiger.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

55-летняя туристка обратилась к рейнджерам за помощью после того, как обезьяна украла у нее полную сумку ценных вещей. Путешественница заявила, что дикая обезьяна схватила сумку, обыскала ее на предмет еды и выбросила с обрыва после того, как не нашла ничего вкусного. При этом в ней лежали документы, личные вещи и 50 тысяч бат (99,6 тысячи рублей) наличными.

Рейнджеры спустились со 100-метрового обрыва, чтобы извлечь сумку. Чтобы их не обвинили в похищении ценных вещей, они организовали трансляцию процесса в соцсетях. Помимо сумки они обнаружили и другие вещи, которые, по-видимому, были также похищены и выброшены обезьянами. Рейнджеры собрали все найденные предметы. Они намерены разыскать владельцев и вернуть их.