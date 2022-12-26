Какие песни для первого танца выбирали королевские пары и почему

Композиции на свадьбах династии Виндзор тщательно подбираются и имеют особый смысл.

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За их свадьбами следил весь мир, а платья повторяли тысячи невест в разных странах, а еще копировали макияж невест, прически и, конечно, вдохновлялись песней для первого танца молодоженов. А выбор композиции у каждой королевской пары был далеко не случайным.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Их свадьба была похожа на прекрасную сказку: платье Кейт стало одним из самых копируемых в мире. А танцевали герцоги Кембриджские под песню Элтона Джона в исполнении Элли Голдинг. «Your Song» была написана в 1970 году и несколько раз возглавляла мировые чарты, Ее признавали самой романтичной композицией десятилетия.

К тому же, выбор не просто так пал на Элтона Джона: он долгие годы дружил с королевской семьей и был приятелем принцессы Дианы. Он даже посвятил ей песню, которую исполнил на похоронах королевы сердец.

Принц Чарльз и принцесса Диана

Наследнику престола и его невесте играл целый оркестр, «They Say It’s Wonderful» американского композитора еврейского происхождения Ирвинга Берлина многим показалась слишком простой для Чарльза, но звучание живых инструментов исправило этот недочет. Кстати, тот же оркестр под управлением Лестера Ланина играл на инаугурациях президентов США и на помолвке Грейс Келли.

Принц Гарри и Меган Маркл

Многие считали, что Меган постарается выбрать что-то оригинальное и даже бунтарское, но, вопреки ожиданиям, влюбленные предпочли свадебную классику. Они танцевали впервые в качестве мужа и жены под трек Уитни Хьюстон «I wanna dance with somebody». С одной стороны, эта песня не была оригинальным выбором, но позже герцогиня Сассекская призналась, что композиция приносит ей удачу. Именно ее Меган слушала, когда шла на прослушивание для сериала «Форс мажоры», а потом пригласила потанцевать принца Гарри, когда они были на одном из первых свиданий.