Новогодние традиции на Руси, которые влияют на нас до сих пор

Новогодние праздники – всегда хаос. И это очень древняя история: жизнь и смерть, мороз и жар издревле смешивались в святочных играх на Руси. А еще – открывали дверь в потусторонний мир. И давали право безнаказанно досадить соседу. О традициях, которые до сих пор влияют на нас, рассказал Дмитрий Баранов – заведующий отделом этнографии русского народа в Российском Этнографическом музее.

Фото: Мир24 Мир24

Похоронили за печкой

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На Руси обожали святочную игру в ожившего покойника. Девушки и парни собирались на чердаке, куда вносили… гроб. В нем – «мертвец»: лицо обсыпано мукой, в зубах – клыки из картошки. Кто-то даже умудрялся помещать в рот горящий уголь, чтобы светиться изнутри.

И вот фальшивый усопший начинал немного шевелиться. Поднимал руку, ногу... Пока впечатлительные гости приглядывались, шутники приговаривали что труп-то настоящий, с погоста. Ужас рос. И тут товарищи хватали «тело» и кидали его в толпу визжащих девиц – а покойник начинал носиться за ними с шилом в руках!

Этнографы объясняют: в этом сюжете нет случайных деталей. Активные игры, иногда и связанные с болью, – например, покалыванием и пощипыванием, – помогали отличить живого от мертвого. А покойник, верили русские крестьяне, действительно, мог наведаться в святочную неделю. Такая страшная пора – этот Новый год…

Поэтому до нас добрался обычай гадать именно на святки. Считалось, что это – самое магическое время.

«Вообще слово «праздник» от слова «праздный, порожний», что означает «пустота». Старый год уже ушел, новый только вступает в свои права. Образуется такой разрыв в пространстве – если мы говорим про святки, то это двенадцать дней до Крещения. Границ между мирами нет, хаос. Отсюда и знаменитые святочные страшилки – нечисть может прийти в любой момент», – объясняет Дмитрий Баранов.

Крестьяне блины и выставляли на окно, чтобы «угостить» умерших родителей. А еще – «кормили» киселем мороз, чтобы он был сытым и не погубил посевы.

Все потому, что в традиции многих народов декабрь – это «смерть года». Провожать его нужно правильно, думали крестьяне, – иначе не избежать жутких последствий!

Как достать соседа: русская народная версия

Как праздник встретишь – так и проведешь: это утверждение древнее, чем кажется. Оно родилось из убежденности крестьян, что каждый год – словно уже заранее написанная книга, где все повторяется.

«Не проводишь старый год – не встретишь новый. Человек все время вмешивается в ход событий, предпринимает какие-то действия, чтобы этот цикл не нарушался. Помните, как в советское время говорили: «Прошла зима, настало лето – спасибо партии за это»? На самом деле это отражает очень архаичные представления о том, что человек должен делать, чтобы все было хорошо», – отмечает Дмитрий Баранов.

Шумные соседи, которые запускают фейерверки рядом с окнами соседей, кажутся порождением современности – но на самом деле и это не так. Безудержное веселье на грани фола – традиция, что называется, в крови.

«В русской деревне в праздники выбирали дом, где живет какой-нибудь вредный старик, и заливали ночью входную дверь водой. Утром – не открыть. Либо затыкали печную трубу дровами. Хозяйка утром начинала топить дом – а весь дым в избу идет. Но это еще самые безобидные действия. Брали парни бревно и им, будто тараном, часа в три ночи чуть ли не по бревнышку раскатывали соседскую избу. Либо брали мерзлый навоз, разбавляли кипятком, делали такую зловонную жижу, а затем подходили к дому ночью, вежливо стучали в окошко. Хозяин, охая и крестясь, слезал с полатей – в это время один из гостей мазал жижей веник, а потом этим веником – лицо хозяину», – приводит примеры Дмитрий Баранов.

Действовали так смело, потому что знали: наказания не будет. Праздники считались временем, когда можно «выпустить пар». С другой стороны – обновлялись переживания: люди понимали, зачем в обычной жизни все правила и нормы. Если от них отказаться – можно навсегда провалиться в такой хаос.

А двенадцать святочных дней, считалось, можно и потерпеть. Ну, или самому покутить!

Ешь, молись, празднуй

Украшения, яркая одежда, очень вкусная еда – это обязательные атрибуты новогодней ночи. И тоже имеют свой сакральный смысл.

«Согласно народным представлениям, мир может разрушаться – сила его иссякает, а человек своим поведением тоже моделирует ситуацию умирания. Потому что Новому Году – а точнее, Рождеству, – в русской традиции предшествует пост. А что это такое? Это эвфемизм своего рода умирания: человек не ест, не говорит, а шепчет, молясь – на передний план выходит только духовное. До сих пор же говорят: «До первой звезды не есть, не пить», – поясняет Дмитрий Баранов.

Зато потом, на следующий день, наступало Рождество – с которого начинались святки и совсем другая жизнь. Рождественская трапеза была подчеркнуто избыточной – что и моделировало ситуацию рождения красочного нового мира.

Так что наши килограммы салатов на праздничном столе – это архаичное утверждение того, что мы живы.

Почему мы и сейчас так верим в обряды? Это тоже давнее убеждение: если не совершить положенные действия, то обновления не будет.

«Ритуал всегда ориентирован на прошлое и на повтор. Хотя мы живем в современной культуре, где господствует линейная концепция времени – то есть, каждый день несет что-то новое. Но в традиционной культуре все повторяется каждый год. Как раз новогодняя обрядность актуализирует архаичную концепцию времени – раз все повторяется, то обязательно нужно делать так, как делали раньше», – замечает Дмитрий Баранов.