Как кошки пролезают через такие узкие проёмы

Кошки известны своей поразительной гибкостью. Это их качество в какой-то момент — а именно в 2014 году — французские учёные решили исследовать и выяснить, являются ли кошки жидким веществом. Конечно, в шутку. Но если наши пушистые друзья действительно не могут менять своё агрегатное состояние, как тогда кошки просачиваются в такие маленькие проёмы?

Фото: Petstory Petstory

Как оказалось, ключ к разгадке — в строении скелета кошек. А именно — в плечевом поясе. У людей, например, он состоит из лопаток, плечевых суставов и ключиц. Первые и последние связаны между собой костной тканью, чтобы обеспечивать стабильную поддержку мышц.

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А вот у кошек лопатки и ключицы соединяются мышцами. Ими же присоединяются и ключицы. Такое строение скелета — а именно передней его части — помогает хвостикам пролезать в узкие отверстия. «Способность буквально просачиваться — преимущество кошек во время охоты, которое они получили в процессе эволюции. Благодаря этому навыку они могли охотиться на мелкую добычу — на мышей, например, пробираясь к ним в норки, — а также эффективнее скрываться от других, более крупных хищников», — рассказывают учёные Общества Медицины Кошек Великобритании.

Ещё один инструмент, который помогает кошкам проходить через невозможно узкие отверстия — усы. Да, вам не показалось, именно усы.

Вообще на кошачьем теле есть несколько типов волосков. Например, «сторожевые»: это те, которые вы могли заметить, например, на спинке вашего питомца — там виднее всего. Они длиннее и грубее остальных.

А ещё есть знакомые нам усики, или вибриссы. Они расположены в три раза глубже под кожей, чем обычные волосы, и обладают сверхвысокой чувствительностью. С их помощью кошки получают высокоточную информацию об окружающем мире: «Основание каждого усика заполнено миллионами нервных окончаний. Они постоянно собирают и хранят огромные массивы данных и информации о внешней среде, — делятся исследователи ОМК Великобритании. — С их помощью кошки получают высокоточную информацию об окружающем мире. И именно эти усики подсказывают, насколько проход, перед которым стоит пушистик, узок, и сможет ли он в него протиснуться».

Так что в случае с кошками мы говорим не только про суперспособность пролезать где угодно, а ещё и про грамотную оценку ситуации. Котик просто не полезет туда, где не сможет пройти. Поэтому в 99% случаев это кажется чудом, но это просто холодный кошачий расчёт.

Кстати, возвращаясь к исследованию «жидкости» кошек — что там с результатами? Напомним, его провёл французский учёный Марк-Антуан Фардин из Парижского Университета Дидеро.

Фардин заключил следующее: кошки могут быть как твёрдым, так и жидким телом. «Это зависит от ситуации», — шутливо подмечает исследователь. Свои доводы он подробно сформулировал в статье-отчёте о проведённом исследовании в издании The Conversation в 2019. Кратко:

«Жидкость — вещество, которому обычно приписывают свойство адаптироваться и принимать форму ёмкости, в которую оно попадает. Дайте кошке время и она это свойство продемонстрирует. Взять хотя бы сотни, тысячи, если не миллионы фотографий в интернете, на которых пушистые и не очень домашние питомцы комфортно умещаются в раковинах, вазах, тарелках, банках и даже винных бокалах».

Доказательства у тезиса Фардина были вполне весомые и очень даже научные. За это исследование он получил Шнобелевскую премию — награду-пародию на легендарную награду, о которой мечтают многие учёные. Ей награждают авторов исследований, над которыми «сначала смеёшься, а потом задумываешься». С этой же темой Фардин потом несколько раз выступал на TED Talks.