«Псы войны» с Кавказа: как на самом деле сражались убыхи

Убыхи были одним из самых загадочных и воинственных народов Западного Кавказа. История этого субэтноса оборвалась внезапно: они не подчинились Российской империи и... растворились.

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Самые воинственные

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В XIX веке убыхи занимали территорию Черноморского побережья Кавказа - между реками Шахэ и Хоста на территории современного Большого Сочи. Основными занятиями убыхов были садоводство и рыбная ловля. Большое значение имела и меновая торговля. Прежде всего с Турцией.

В обмен на захваченных в ходе военных набегов пленников, убыхи получали металлы, для изготовления орудий труда и оружия огнестрельное оружие и при необходимости продовольствие. В XIX веке, в отличие от большинства других племен Западного Кавказа, у убыхов получает распространение мюридизм, принесенный эмиссарами Шамиля.

Необходимо отметить, что среди черкесских племен убыхи имели одну из самых сильных военных организаций. Одной из самых масштабных операций убыхов стала попытка штурма Навагинского укрепления в устье реки Сочи.

История этого укрепления, построенного на землях убыхов такова. В апреле 1836 года отряд генерала Сибирского высадился в устье реки Сочи и после короткого боя овладел высотами, где было заложено укрепление. Форт имел форму неправильного четырехугольника, гарнизон состоял из 8 офицеров и 300 нижних чинов. С весны 1840 года Навагинский форт стал подвергаться постоянным нападениям и обстрелам горцев.

Ночью 28 сентября 1840 года отряд горцев внезапно атаковал форт. Используя крючья и лестницы, противнику удалось ворваться внутрь форта, откуда после тяжелого боя он был выбит силами гарнизона. В бою погибли начальник форта капитан Подгурский и поручик Яковлев. В связи с угрозой захвата форта, в октябре на помощь гарнизону из Укрепления Святого Духа вышел отряд генерала Анрепа, который после трехдневных боев пробился в Навагинский форт.

Поражение у Навагинского форта и неудачная попытка захвата Абинского укрепления положили конец горским выступлениям в 1840 году. Однако вплоть до самого окончания войны на Западном Кавказе убыхи не оставляли попыток набегов, как на соседей, так и на коммуникации Русской армии.

"Отчаянное положение"

Завершение Кавказской войны в 1864 году вызвало одно из самых сложных неоднозначных явлений - мухаджирство - массовое переселение горцев в Турцию. Оно было обусловлено целым рядом как внешних, так и внутренних факторов.

Начальник Главного штаба Кавказской армии А.П. Карцов отмечал «Задача кавказской армии близится к концу. Стесненные в узкой прибрежной полосе, горцы при дальнейшем наступлении войск, будут поставлены в отчаянное положение. Немногие из них могут согласиться покинуть живописную природу родины, чтобы переселиться на прикубанскую степь. А потому, в видах человеколюбия и в видах облегчения задачи, предстоящей нашей армии, необходимо открыть им другой выход: переселение в Турцию».

Перед убыхами, как и другими племенами, населявшими Кавказ, стоял нелегкий выбор между переселением в предгорья или эмиграцией в Турцию. Переселение на равнину по сути означало бы нарушение привычного уклада жизни, в том числе отказ от набеговой системы, захвата пленных и работорговли. Не самой радужной была и перспектива в дальнейшем платить налоги.

Безусловно, неприемлимыми для горцев была и колонизация, а следовательно - тесное соседство с заселявшими Западный Кавказ казаками и крестьянами южных губерний, которые после отмены крепостного права были заинтересованы в обретении значительных земельных наделов, которые активно предоставлялись российской администрацией с целью быстрейшего заселения региона.

Не последнюю роль играла и возможность распространения воинской повинности. Хотя властями официально заявлялось, что в казаки и солдаты горцев брать не будут, постоянные слухи о такой возможности не оставляли убыхские общества. Кроме того, нужно учитывать и внешнеполитический аспект — Россия после Крымской войны лишилась права держать на Черном море укрепления и военный флот, а следовательно побережье было полностью открыто не только для контрабандной торговли, но, в случае новой войны, было бы легко захвачено противником и была во многом необходимость обезопасить себя от нежелательных действий западных держав, уже не первое десятилетие разыгрывавших «черкесскую карту».

Переселение

Переселение убыхов происходило очень быстро и относительно организованно, по сравнению с другими черкесскими племенами. В результате уже через три недели после официального принесения покорности в конце апреля 1864 года не обширной территории южного склона Западного Кавказа в междуречье Шахе-Хоста убыхов практически не осталось.

На Западном Кавказе остались лишь отдельные семейства. Конечно, и убыхам пришлось столкнуться со всеми сложностями переселения - голодом и болезнями в отведенных им для поселения лагерях, произволом турецких чиновников и моряков, продававших убыхских женщин в рабство.