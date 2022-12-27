Советский паспорт: 90 лет назад ввели документ, удостоверяющий личность

Девяносто лет назад в СССР была введена единая паспортная система. Советские граждане от 16 лет и старше обязаны были иметь документ, удостоверяющий личность. Правда, в начале их выдавали только тем, кто проживал в городах и рабочих поселках, а также тем, кто работал на транспорте и в совхозах, передает корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев. Для Ирина Захарьянц ее новенький российский паспорт – дубликат бесценного груза. Она только неделю назад его поменяла. До этого был старый с ошибкой, которая перешла из ее первого паспорта советского образца. Получала она свою красную книжицу в 93-м в Туркменистане. Тогда еще на советском бланке, но на языке новой страны. В строке «место рождения» напечатали «шахер Ашгабат» – на туркменском.

Фото: commons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

«Нельзя получить ни загранник, ни открыть счет. Есть люли, которые сдавали документы или просто показывали паспорт, мне приходилось все время объяснять, что это город и туркменская транскрипция», – рассказала Ирина Захарьянц.

Видео дня

Для всех 15 союзных республик в декабре 32-го года была введена единая паспортная система и обязательная прописка. Граждане от 16 и старше, те, кто постоянно проживал в городах и рабочих поселках, трудился на транспорте или в совхозах, были обязаны иметь удостоверение личности. «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой – человек» поэт Лебедев-Кумач напишет в начале 30-х. Введением паспортов советские власти очищали города от нежелательных элементов и привлекали людей легализоваться в труде.

«Так можно было попасть на завод по лимиту. Люди жили в общежитии. Если они хорошо там работали, то через какое-то время им там выдавали на заводе квартиры, в Советском Союзе квартиры не покупали, они все принадлежали государству», – рассказал писатель-публицист Владимир Малышев.

Воспетый Маяковским документ, был не пурпурной книжицей, а серо-зеленой. До 74-го года паспорт оставался привилегией далеко не всех. И только после введения документов нового образца темно красного цвета их стали выдавать абсолютно всем советским гражданам.

«Даже самый последний колхозник-мужик, который ничего не хотел в принципе, он должен был отныне получить паспорт», – рассказал доктор исторических наук Владимир Фортунатов.